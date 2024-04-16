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Новости В Монреале открываются семь новых экоцентров
Фото: https://www.ctvnews.ca/

В Монреале открываются семь новых экоцентров

Виктория Христова Апр 16, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи В Монреале открываются семь новых экоцентров отключены 47 Просмотров

В Монреале открываются семь новых экоцентров, благодаря которым жителям города можно будет избавиться от старых матрасов, холодильников и других предметов быта, которые им больше не нужны.

 

Если вы ищете место, где можно избавиться от старого холодильника, устаревшей аудиосистемы или матраса, который больше не годится для использования, на острове Монреаль в понедельник открылись семь новых экоцентров.

Все, что поступает в экоцентры, перерабатывается, включая пенопласт, строительный мусор и даже ветки, которые можно превратить в древесную стружку для получения энергии.

Металлические пружины от старых матрасов можно расплавить и переработать. Также принимаются шины и опасные предметы домашнего обихода.

Администрация города рекомендует жителям посетить montreal.ca, чтобы найти ближайший экоцентр и узнать, какие товары принимаются к утилизации. Для посещения необходимо удостоверение личности и подтверждение адреса.

Центры открыты ежедневно с 10 утра до 18 вечера и бесплатны для всех, кто живет на острове Монреаль.

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