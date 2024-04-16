В Монреале открываются семь новых экоцентров

Если вы ищете место, где можно избавиться от старого холодильника, устаревшей аудиосистемы или матраса, который больше не годится для использования, на острове Монреаль в понедельник открылись семь новых экоцентров.
Все, что поступает в экоцентры, перерабатывается, включая пенопласт, строительный мусор и даже ветки, которые можно превратить в древесную стружку для получения энергии.
Металлические пружины от старых матрасов можно расплавить и переработать. Также принимаются шины и опасные предметы домашнего обихода.
Администрация города рекомендует жителям посетить montreal.ca, чтобы найти ближайший экоцентр и узнать, какие товары принимаются к утилизации. Для посещения необходимо удостоверение личности и подтверждение адреса.
Центры открыты ежедневно с 10 утра до 18 вечера и бесплатны для всех, кто живет на острове Монреаль.
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