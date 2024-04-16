Дикая индейка вломилась в квебекский дом престарелых

На выходных дикая индейка проникла в дом престарелых к югу от Квебека, разбив окно на третьем этаже.

Местное управление здравоохранения сообщает, что животное проникло в пустой офис учреждения в Босвилле, около 6:30 утра в субботу, но никому не причинило вреда.

Расторопные сотрудники дома престарелых де Босвиль закрыли дверь кабинета, чтобы птица оказалась запертой внутри. Однако индейка совершенно не растерялась, и сбежала с места через то самое окно, стекло в котором она разбила чуть ранее.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как индейка мечется по офису и роняет бумаги на пол.

В феврале местный житель, вооруженный рогаткой, убил индейку, которая терроризировала город Луисвилл, что примерно в 167 километрах к западу от Босвилла.

Нашествие индеек на нашу провинцию в этом году, по всей видимости продолжается.

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