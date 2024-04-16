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Новости Исследование: сложные домашние задания могут быть вредны для детей

Исследование: сложные домашние задания могут быть вредны для детей

Степан Артемьевский Апр 16, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Исследование: сложные домашние задания могут быть вредны для детей отключены 41 Просмотров

Исследователи обнаружили, что сложные домашние задания могут принести больше вреда, чем пользы.

 

Результаты исследования были опубликованы в Британском журнале социологии образования.

Исследователи из Университета Южной Австралии и Университета Святого Франциска Ксавьера, что в Канаде, опросили восемь канадских семей о домашнем задании и его влиянии на отношения между взрослыми и детьми. В каждой семье на момент исследования ребенок учился в 3 классе (8-9 лет).

Результаты показали, что у всех семей были проблемы с математическими заданиями. В большинстве случаев это приводило к нарушениям сна и усталости.

Кроме того, у детей снижалась самооценка и ухудшалось отношение к родителям, поскольку взрослые не могли им помочь.

В то же время трудности матерей и отцов были связаны не с низким уровнем интеллекта, а с изменением методов обучения.

Детям казалось, что их родители не могут справиться с элементарными задачами.

Хотя авторы этого научного исследования отмечают, что выборка была слишком мала, чтобы делать какие-либо серьезные выводы, оно указывает на проблему в современном образовании.

В исследовании не были учтены социальные факторы семейных отношений, а также состояние детей и родителей во время учебного процесса.

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