Первый канадский эксперт присоединился к миссии ЕС в Армении

Первый канадский эксперт присоединился к делегации ЕС в Армении (EUMA).

“Мы рады приветствовать первого канадского эксперта Александра Грушевского в ЕВМА. Канада – первая третья страна (не ЕС), которая поддерживает миссию”, – говорится в заявлении миссии, опубликованном в социальной сети X.

Грушевский известен в первую очередь тем, что несколько лет уже провел на Южном Кавказе – в миссии ОБСЕ в Грузии. Он занимался “оценкой инвестиционного и делового климата в зоне грузино-осетинского конфликта”, а также “разрабатывал программу технической помощи местному частному сектору при поддержке международного донорского сообщества”.

В октябре 2023 года министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Канада стала первой страной, не входящей в ЕС, которая присоединится к гражданской миссии ЕС в Армении.

Долгосрочная миссия ЕС будет находиться в Армении в течение двух лет с 20 февраля 2023 года и первоначально состояла из 100 человек, а в декабре 2023 года ЕС объявил, что миссия будет расширена до 209 человек (с 138 ранее).

На недавней встрече правительство Армении одобрило статус наблюдателя ЕС, фактически приравняв его к дипломатическому статусу.

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