Смертность от опиоидов в Канаде удвоилась во время пандемии Ковида

По оценкам канадских врачей, в период с 2019 по 2021 год ежегодное число смертей от опиоидов увеличится с 3 007 до 6 222. Больше всего умирало молодых мужчин в возрасте от 30 до 39 лет, однако смертность от опиоидов выросла во всех возрастных группах.

Кроме того, в 2019 году 1,7 % всех смертей в возрасте до 85 лет были связаны с опиоидами, а в 2021 году этот показатель вырастет до 3,2 %.

Еще до пандемии ковида Канада переживала опиоидный кризис: число смертей, связанных с опиоидами, по всей стране выросло с 2470 в 2016 году до 3447 в 2019 году. Все это сопровождается увеличением числа госпитализаций, связанных с опиоидами, и ростом инфекционных осложнений, связанных с приемом наркотиков. Основным наркотиком с наибольшим числом смертей и осложнений является фентанил, который попадает к потребителям из нерегулируемых источников.

В 2021 году население Канады достигло примерно 37 миллионов человек в 13 провинциях и территориях. И почти 40 % из них проживали в Онтарио, где за первые шесть месяцев пандемии от преждевременной смерти, связанной с опиоидами, было унесено примерно 1743 года жизни.

Профессор Тара Гомес и ее коллеги из Университета Торонто предположили, что ускорение роста вреда от опиоидов по всей Канаде отчасти связано с мерами общественного здравоохранения, принятыми для контроля распространения ковида. Чтобы выдвинуть и проверить такую гипотезу, исследователи задались целью описать тенденции ранней смертности от опиоидов в период с 2019 по 2021 год в девяти канадских провинциях и территориях.

В период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года количество смертей, связанных с опиоидами, увеличилось на 107 % – с 3 007 до 6 222 в год. В целом, ежегодная потеря лет жизни из-за употребления опиоидов также удвоилась за исследуемый период, увеличившись с 126 115 в 2019 году (3,5 на 1000 населения) до 256 336 в 2021 году (7,0 на 1000 населения) В 2021 году мужчины в возрасте 20-29 лет (1 000 (12,8 погибших на 1 000 человек) и мужчины в возрасте 30-39 лет (16,5 погибших на 1 000 человек) имели самое высокое бремя смертности. Таким образом, более 70 % смертей от опиоидов в год приходится на мужчин, причем около 25 % из них – на возрастную группу 30-39 лет.

Кроме того, в период с 2019 по 2021 год средняя доля всех смертей, связанных с опиоидами, увеличилась во всех возрастных группах: в 2019 году 3007 (1,7%) из 173720 смертей в возрасте до 85 лет были связаны с опиоидами; в 2021 году 6222 (3,2%) из 195156 смертей. Наибольший относительный рост между 2019 и 2021 годами наблюдался в возрастной группе 30-39 лет (увеличение на 50,3%), за которой следовала возрастная группа 20-29 лет (увеличение на 48%). Статистические тесты показали, что это увеличение было значительным для всех возрастных групп в Канаде (p < 0,001).

Исследователи провели дополнительный анализ, включив в него данные с 2016 по 2022 год. Так, ежеквартальный показатель смертности от опиоидов увеличился на 187,5 %, с 1,6 до 4,6 на 100 000 населения; после объявления чрезвычайной пандемической ситуации в 1 квартале 2020 года наблюдалось значительное увеличение общей смертности от опиоидов на 0,27 на 100 000 населения в квартал (p = 0.02).

По мнению исследователей, эти данные свидетельствуют о кризисной ситуации, в которой смертность от опиоидов стремительно растет. Они предполагают, что ограничительные меры, принятые во время пандемии ковида, могли ограничить доступ людей к квалифицированной наркологической помощи.

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