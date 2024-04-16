Объявлены поправки к запрету на покупку жилья иностранцами в Канаде

На фоне широко распространенных проблем с доступностью жилья на канадском рынке, Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) объявила о серии поправок к запрету на покупку жилья иностранцами.

В понедельник министр жилищного строительства, разнообразия и интеграции Ахмед Хуссен объявил в пресс-релизе о четырех поправках к Закону о запрете на покупку жилой недвижимости лицами, не являющимися гражданами Канады.

“Эти поправки позволят новоприбывшим укорениться в Канаде благодаря приобретению жилья в собственность, а предприятиям – создавать рабочие места и строить дома, увеличивая предложение жилья в канадских городах”, – говорится в пресс-релизе Хуссена.

Поправки включают повышение порога корпоративного иностранного контроля, предоставление исключения для девелоперских проектов и отмену законодательства, которое не распространяется на свободные земельные участки или владельцев разрешений на работу.

“Особый интерес для нас представляет возможность приобретения недвижимости независимо от структуры собственности юридического лица, так что вы действительно можете приобрести недвижимость для развития. Целью закона не было предотвратить это, но то, как были написаны правила, повлияло на это”, – сказал Ли, главный исполнительный директор Канадской ассоциации домостроителей (CHBA), добавив, что это важное изменение.

Согласно новым поправкам, запрет на покупку иностранными покупателями свободных земельных участков больше не будет распространяться. Согласно пресс-релизу, неканадцы теперь смогут приобретать свободные земли, которые предназначены для жилого или смешанного использования. И, наконец, поправка к канадскому закону “Об иностранных банках-покупателях” позволит лицам, имеющим разрешение на работу в стране, приобретать жилую недвижимость. Владельцы разрешения будут иметь на это право, если на момент приобретения недвижимости у них оставалось не менее 183 дней действия разрешения.

“Эти поправки обеспечивают правильный баланс в обеспечении того, чтобы жилье использовалось для проживания тех, кто живет в Канаде, а не для спекулятивных инвестиций иностранных инвесторов”, – говорится в пресс-релизе Хуссена.

В пресс-релизе CHBA от 7 февраля 2023 года говорится, что трехпроцентный порог препятствует разработчикам с частичной иностранной собственностью.

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