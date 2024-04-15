“Мы определенно переживем третий референдум”, – говорит лидер Квебекской партии

“Мы определенно переживем третий референдум” о суверенитете до конца этого десятилетия, заявил в воскресенье лидер Квебекской партии (PQ) Пол Сен-Пьер Пламондон.

Лидер PQ убежден, что он сможет сформировать следующее правительство в 2026 году. И этот референдум вполне может стать одним из последних шансов, предположил он, потому что “над нашим народом нависла угроза существованию” федерального правительства. “В последние недели Оттава объявила о своем намерении беззастенчиво вторгнуться в сферу юрисдикции Квебека в области жилья, здравоохранения, страхования на лекарства и стоматологической помощи”, – сказал лидер PQ. “Вы собираетесь сказать мне: какая разница, улучшится ли жилищное положение?” об этом он заявил на пресс-конференции по окончании генерального совета своей партии в Драммондвилле.

“Меняется то, что мы становимся системой, которая больше не является федерацией, а становится все более унитарным государством, в котором наш политический вес будет составлять менее одной пятой голосов, в унитарном государстве с историей дискриминации франкоязычных. Что станет с нами, квебекцами, если у нас не будет и пятой части голосов в правительстве, которое будет принимать решения за нас? Нам конец! Канаду ждет мрачное будущее.” “Это режим, который хочет раздавить только тех, кто отказывается ассимилироваться”, – сказал он в своем выступлении перед членами партии на двухдневном национальном совете, который был посвящен жилищным вопросам.

Существуют “сильные необратимые тенденции” к маргинализации франкоязычных стран в стране и к централизации власти в Оттаве, продолжил он, заявив, что открывается историческое “окно”. В своей речи он заявил, что “придет наше время”, время, когда квебекцы смогут выбрать независимость после двух предыдущих неудачных референдумов в 1980 и 1995 годах. Воодушевленный результатами опросов общественного мнения, которые неоднократно ставили его на первое место среди провинциальных партий Квебека, лидер PQ был поддержан примерно 500 партийцами и наблюдателями.

“Мы обязаны победить”, чтобы “избавиться от пораженчества”, – настаивал он, – это “наш последний шанс обеспечить языковую и культурную преемственность”. Очень напористая речь лидера PQ вызвала очень резкую реакцию его оппонентов. “Он уже уверен, что получит большинство в 2026 году”, – написал Стефан Гобей из офиса премьер-министра Франсуа Лего в сети X. “Это либо высокомерие, либо плохо контролируемая эйфория”.

“Поль Сен-Пьер Пламондон, безусловно, является самым радикальным лидером партии Квебека”, – написал временный лидер либералов Марк Тангуэй. “Указывая пальцем, он делает ставку на страх, чтобы продвигать свой вариант независимости”. В своей речи Сен-Пьер Пламондон обратился к гражданам всех политических убеждений с призывом добиваться независимости, поскольку опросы показывают, что партия останется более популярной, чем вариант независимости, все еще колеблющийся в районе отметки в 50% поддержки.

“Рано или поздно нашим долгом будет сформировать самую крупную коалицию “Да” (за независимость), которую когда-либо знал Квебек (….). Являетесь ли вы консерватором, прогрессистом, центристом, либертарианцем, правым экономистом или даже пастафарианцем, это не имеет значения, учитывая состояние нации”, – сказал он в своей речи. Он призвал жителей Квебека мыслить как “строители, предприниматели, победители”, как он выразился. “Думайте как Альфонс и Доримена Дежардены, думайте как Бомбардир, думайте как Морис Ришар! Это заложено в нас, это заложено в нашей ДНК”, – сказал он.

Он также утверждал, что “Квебекская партия (PQ) действительно является ведущей политической силой в Квебеке”. Сен-Пьер Пламондон признал, что ничто не предвещало, что его партия достигнет того положения, на котором она находится, когда он был избран лидером PQ в 2020 году, в то время, когда она находилась на самом низком уровне в опросах общественного мнения.

Из-за нынешнего кризиса генеральный совет сосредоточил свое внимание на жилищном строительстве. Среди принятых предложений было обещание PQ, в случае своего прихода к власти, профинансировать строительство как минимум 45 000 единиц жилья, не предназначенного для продажи, в течение пяти лет, в том числе 10 000 для студентов в городах с университетами и CEGEPs. Однако пока нет точных данных об этом решении, в том числе о том, сколько оно будет стоить.

PQ также хочет запретить аренду жилья по типу Airbnb в городах, где уровень вакантности составляет менее 3%, за исключением курортных зон. Партия Сен-Пьера Пламондона также намерена предложить предприятиям финансовые стимулы для переоборудования свободных офисных помещений в жилье. В соответствии с другим предложением, PQ представит национальный каталог предварительно утвержденных планов застройки, чтобы ускорить строительство. В PQ отметили, что в 2023 году почти в трех четвертях из 71 муниципалитета Квебека с населением более 10 000 человек доля вакантных площадей составляла 1%, тогда как рынок считается сбалансированным, когда он близок к 3%.

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