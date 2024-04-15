Работодатели Квебека обеспокоены тем, что дебаты об иммиграции нанесут ущерб рабочим местам

Последняя размолвка между Квебеком и Оттавой по поводу иммиграции основана на политике, а не на реальности рынка труда, говорит глава крупной группы работодателей.

“В некотором смысле это прискорбно”, – сказал Карл Блэкберн, президент и исполнительный директор Совета попечителей Квебека. Его комментарии прозвучали на фоне того, что премьер-министр Квебека Франсуа Лего пригрозил провести “референдум” по иммиграции, если федеральное правительство не предпримет срочных действий, чтобы остановить рост числа временных иммигрантов, в число которых входят иностранные рабочие, иностранные студенты и лица, претендующие на получение статуса беженца.

“Большинство жителей Квебека считают, что 560 000 временных иммигрантов – это слишком много”, – сказал Лего на прошлой неделе. “Это наносит ущерб нашей системе здравоохранения. У нас не хватает учителей, нам не хватает жилья”. Министр иммиграции провинции Кристин Фрешетт заявила, что требования провинции включают в себя ужесточение требований к французскому языку в иммиграционных программах, которыми управляет федеральное правительство, и сокращение числа просителей убежища и временных работников.

В то время как премьер-министр Джастин Трюдо отклонил предложение провинции о полном контроле над иммиграцией, что в настоящее время является общей ответственностью, Лего заявил в марте, что его федеральный коллега проявил открытость к некоторым требованиям провинции и согласился с ним в необходимости сокращения числа временных иммигрантов. Блэкберн, однако, не согласен с тем, что существует слишком много временных работников, которые, по его словам, “работают на наших предприятиях, производящих товары и услуги”. Их численность, добавил он, отражает потребности рынка труда и стареющего общества.

Он сказал, что поддерживает призыв правительства Лего сократить число просителей убежища в провинции, поскольку в последние годы Квебек получил непропорционально большую долю беженцев. Но он осудил “импровизированное” решение федерального правительства внезапно возобновить выдачу виз некоторым мексиканским гражданам в начале этого года – меру, на которой настаивал Квебек в качестве способа сокращения числа ходатайств о предоставлении убежища.

По его словам, это уже оказывает “прямое воздействие” на предприятия, ограничивая их возможности привлекать работников. Любые последующие меры по сокращению числа временных работников еще больше навредят экономике Квебека, а также потребителям, которые больше не будут иметь доступа к прежним товарам и услугам, сказал он. “Это похоже на то, как если бы наши правительства сознательно согласились с тем, чтобы компании теряли контракты по причинам политической ангажированности, а не из-за экономического роста, что в некотором смысле бессмысленно”, – сказал Блэкберн.

Политики несправедливо обвиняют иммигрантов в нехватке жилья, мест в детских садах и учителей, в то время как реальная проблема заключается в неспособности правительства инвестировать в эти области, добавил он. В последние месяцы разгорелись длительные дебаты между Квебеком и Оттавой. Ранее в этом году премьер-министр написал Трюдо о притоке просителей убежища в Квебек, который принял более 65 000 из 144 000 потенциальных беженцев, прибывших в Канаду в прошлом году.

Квебек потребовал от Оттавы возместить провинции 1 миллиард долларов – сумму, в которую, по словам Квебека, за последние три года обошлось содержание просителей убежища. Федеральный министр иммиграции Марк Миллер заявил на этой неделе, что ни одна страна никогда не откажется от тотального контроля над иммиграцией. Но он сказал, что он и его коллега из провинции ведут хорошие дискуссии и согласны по многим вопросам, включая ограничение выдачи виз мексиканцам и защиту французов.

В то время как Лего обвиняет федеральное правительство в “резком росте” числа приезжих, директор исследовательского института и соавтор недавнего исследования о временных иммигрантах говорит, что и Оттава, и Квебек в последние годы приняли меры для облегчения их прибытия. Эмна Брэм говорит, что резкий рост числа временных иммигрантов обусловлен сочетанием факторов, в том числе напряженным рынком труда, тем, что высшие учебные заведения набирают сотрудников на международном уровне, а также программами Оттавы и Квебека, позволяющими компаниям привлекать больше работников.

По ее словам, в настоящее время число иммигрантов выросло больше, чем ожидалось на обоих уровнях правительства, вероятно, потому, что временная иммиграция осуществляется в рамках ряда программ, которые отделены друг от друга. И Брэм, и Блэкберн отмечают, что большое количество временных работников в Квебеке также является результатом решения провинции ограничить число новых постоянных жителей, которых она принимает каждый год, примерно до 50 000, что создает проблему для людей, ожидающих получения постоянного статуса.

“Если бы правительство Квебека установило свои пороговые значения на том уровне, на котором они должны соответствовать потребностям рынка труда, мы бы не оказались в такой ситуации, когда наблюдается значительное увеличение числа временных работников”, – сказал Блэкберн. Брэм сказал, что для провинций и федерального правительства настал подходящий момент разработать скоординированный подход к иммиграции и обеспечить создание системы, обеспечивающей удовлетворение как долгосрочных, так и краткосрочных потребностей.

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