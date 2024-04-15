Слушания коронера Квебека по делу о гибели пожарных в Сен-Урбане начинаются в понедельник

Публичные слушания коронера Квебека по делу о гибели двух пожарных-добровольцев из Сен-Урбана, которые погибли 1 мая 2023 года во время наводнения в регионе Шарлевуа, начинаются в понедельник.

Открытая часть дознания под председательством коронера Андре Кронстрема состоится в здании суда Ла Мальбе. Первоначальная серия слушаний состоится с понедельника по среду, в то время как другие свидетели будут заслушаны 29 и 30 апреля, а также с 13 по 17 мая. Расследование кронстрема будет посвящено смерти Кристофера Лавуа в возрасте 23 лет и Режиса Лавуа в возрасте 55 лет, двух пожарных-добровольцев, которые погибли, упав в воду при попытке помочь гражданам, имущество которых было затоплено после того, как река Дю Гофр затопила ее берега.

Цель слушания состоит в том, чтобы предложить решения для лучшей защиты человеческой жизни, но оно не будет устанавливать гражданскую или уголовную ответственность какого-либо лица в данном случае. В понедельник, после вступительного заявления коронера и административного разбирательства, ряд гражданских свидетелей и сотрудников Службы безопасности Квебека (SQ) изложат свою версию событий. Мэрилу Лавуа, дочь Режиса Лавуа, даст показания.

Позже в ходе расследования другие добровольные пожарные из Сен-Урбена, избранные муниципальные чиновники и эксперты-спасатели дадут свои показания. В марте отчет Комиссии по стандартам, справедливости, охране здоровья и безопасности труда (CNESST) пролил свет на гибель двух пожарных. Пожарные ехали на автомобиле-амфибии, оборудованном гусеницами и подвесным двигателем, но на полпути по маршруту автомобиль начал дрейфовать и был унесен течением, в итоге застряв в ветвях затопленного дерева.

Согласно CNESST, “отсутствие подготовки для работы вблизи и над водой подвергало пожарных опасности утонуть, когда у них не было необходимых навыков, знаний и оборудования”. В связи с этим был дан ряд рекомендаций Национальной школе пожарной охраны, Министерству образования, Министерству общественной безопасности, Союзу муниципалитетов Квебека и федерации муниципалитетов Квебека.

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