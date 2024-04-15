Масштабный строительный проект вблизи Berri-UQAM продлится до конца лета

В 2022 году управление общественного транспорта города – STM – заявило, что работы по замене водонепроницаемой мембраны, защищающей крышу станции, потребуют проведения работ, которые должны завершиться в июне 2023 года.
В результате работ бульвар Мезоннев был закрыт на длительный срок из-за огромной строительной ямы между улицами Берри и Сен-Дени рядом с Монреальской публичной библиотекой (BANQ) и кампусом UQAM (Университет Квебека в Монреале).
Работы еще не завершены и будут завершены только через несколько месяцев.
“Наши команды, ведущие ремонтные работы, выявили некоторые сюрпризы при составлении карты подземной инфраструктуры”, – сказал представитель STM Кевин Билодо. “В результате в ходе работ возникли непредвиденные препятствия”.
Билодо сказал, что рабочие надеются вновь открыть бульвар Мезоннев к июлю.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.