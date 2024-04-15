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Новости Масштабный строительный проект вблизи Berri-UQAM продлится до конца лета

Масштабный строительный проект вблизи Berri-UQAM продлится до конца лета

Степан Артемьевский Апр 15, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Масштабный строительный проект вблизи Berri-UQAM продлится до конца лета отключены 44 Просмотров

Работы на станции метро Berri-UQAM, из-за которых с 2022 года было перекрыто несколько дорог, продолжают затягиваться, хотя их планировалось завершить в конце прошлого года.

 

В 2022 году управление общественного транспорта города – STM – заявило, что работы по замене водонепроницаемой мембраны, защищающей крышу станции, потребуют проведения работ, которые должны завершиться в июне 2023 года.

В результате работ бульвар Мезоннев был закрыт на длительный срок из-за огромной строительной ямы между улицами Берри и Сен-Дени рядом с Монреальской публичной библиотекой (BANQ) и кампусом UQAM (Университет Квебека в Монреале).

Работы еще не завершены и будут завершены только через несколько месяцев.

“Наши команды, ведущие ремонтные работы, выявили некоторые сюрпризы при составлении карты подземной инфраструктуры”, – сказал представитель STM Кевин Билодо. “В результате в ходе работ возникли непредвиденные препятствия”.

Билодо сказал, что рабочие надеются вновь открыть бульвар Мезоннев к июлю.

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