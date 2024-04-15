Борец из Монреаля прошел квалификацию на Олимпийские игры в Париже

В свои 26 лет Алекс Мур находится на пике своей спортивной формы и только что добился крупного успеха. В марте он прошел квалификацию на Олимпийские игры.

“Это был тот маленький ребенок во мне, который каждые четыре года с благоговением смотрел Олимпийские игры в своей гостиной. Я хотел, чтобы эта версия меня по-настоящему гордилась мной”, – сказал Мур. Мур завоевал призовое место на Панамериканском отборочном турнире к Олимпийским играм, где ему пришлось столкнуться с жесткой конкуренцией. “Парень, которого он победил, был пятым в 2016 году на Олимпийских играх”, – сказал тренер Мура Дэвид Зильберман.

В течение многих лет Мур был на подъеме, и казалось, что он создан для победы. Именно так считает его тренер. “Его даже показывали в программе Randy’s Rookies на CTV News Montreal” – добавляет он. “12 лет назад телеканал CTV рассказывал обо мне, а сегодня мы отправляемся на Олимпийские игры. Это действительно захватывающе, и я действительно горжусь этим”, – вторит тренеру и сам счастливчик.

Мур практически вырос на борцовском ковре. В начале отец был его тренером, и это очень помогло мальчику понять, что такое спорт, и хочется ли ему этим заниматься. “Когда я рос под руководством отца, который был моим тренером по рестлингу, это было сопряжено с большим ожиданием”, – сказал Мур. “Не только это, но и то, что, когда я рос в монреальском клубе рестлинга, меня окружало множество спортсменов высокого уровня. Хотелось быть таким, как они, не отставать”. Теперь очередь Мура вдохновлять других.

“Было захватывающе видеть, как он идет на соревнования и на самом деле добивается успеха сам. Мне хочется пойти и сделать то же самое”, – сказал товарищ Мура по команде Стоун Льюис. Несмотря на то, что Мур осуществил свою мечту, он не сидит сложа руки. До августа предстоит проделать еще много работы. “В конечном счете, он хочет завоевать олимпийскую медаль. В этом нет никаких сомнений”, – сказал Зильберман.

“Сейчас самое время действовать”, – сказал Мур. “Сейчас настало время, когда я должен приложить еще больше усилий, чем раньше”.

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