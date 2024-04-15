Магазины домашних пончиков в Монреале разнообразят гастрономию города

Компания Bernie Beigne с момента своего открытия в 2021 году удовлетворяет потребности жителей Монреаля в сладком.

“Мы постоянно развиваемся. Одной из наших самых больших задач здесь является управление ростом”, – сказал совладелец Дин Джаннаракис. Хотя такие вкусы, как матча с белым шоколадом или Хубба-Бабба с виноградом, являются более современными, совладелец магазина в Майл-Энде сказал, что своим успехом они обязаны подходу старой школы. “Это небольшой семейный бизнес”, – сказал он.

“Пончики, настоящие домашние пончики, действительно существовали, когда я была маленькой, в Монреале”, – говорит кулинарный критик Лесли Честерман. “А потом я увидела, что все эти заведения, где готовят домашние пончики, исчезли, когда к власти пришли сети”. Честерман добавил, что из-за закрытия этих магазинов жители Монреаля стали испытывать острую тягу к выпечке.

Владелец ресторана в монреальском районе NDG Терри Аксиотис заметил пустоту на рынке и решил ее заполнить. “Я думаю, людям по-прежнему нравится видеть, как люди готовят свежие пончики своими руками, прямо с нуля”, – сказал владелец Homer’s Donuts. “Так что, поскольку вы делаете это с нуля, я думаю, люди чувствуют, и знают этому цену”.

Он сказал, что, по его мнению, ключом к успеху является хорошее тесто. “Это действительно вкусное тесто”, – сказал Дейл Чарльз, житель Нью-Йорка. Чарльз был очарован с самого первого посещения, когда в конце марта открылся Homer’s Donuts. “Честно говоря, здесь есть все, что только можно попробовать”, – говорит Стефани Куйяр, жительница Лаурентид. “Особенно это касается наших детей. Им нравятся все яркие пончики”. Честерман считает домашние пончики одним из основных продуктов в городе. И дело не в моде, дело во вкусе.

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