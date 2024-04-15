Почему Монреаль является центром экспорта угнанных автомобилей?

В период с середины декабря по конец марта полиция проверила около 400 грузовых контейнеров в порту Монреаля и обнаружила около 600 украденных автомобилей, большинство из которых были из района Торонто.

Операция показала, как второй по величине порт Канады стал ключевым транспортным узлом для экспорта угнанных автомобилей. Полиция утверждает, что это связано со стратегическим расположением порта и большим объемом контейнеров. И хотя власти заявляют, что делают все возможное, чтобы остановить такое бедствие, как угон автомобилей, эксперты говорят, что этому препятствуют юрисдикционные ограничения, нехватка персонала и организованная преступность.

“Это очень большой порт”, – сказал Брайан Гаст, вице-президент следственных служб ассоциации “Экит”, организации по борьбе с преступностью, в состав которой входят страховые компании. Благодаря железнодорожному и автомобильному сообщению с районом Большого Торонто, где угоняется много транспортных средств, порт Монреаля “удобно расположен” для преступников. Гаст, более 20 лет проработавший следователем полиции провинции Онтарио, рассказал, что украденные автомобили упаковываются в транспортные контейнеры в районе Торонто на основании поддельных документов, включая таможенные декларации, подтверждающие законность груза, а затем отправляются в порт железнодорожным или автомобильным транспортом.

Организация Гаста участвовала в проекте “Вектор”, операции полиции провинции Онтарио в порту, в ходе которой с декабря по март было обнаружено 598 угнанных автомобилей. Помимо расположения, преступники используют в своих целях огромное количество товаров, проходящих через порт. В прошлом году через порт Монреаля было перевезено около 1,7 миллиона контейнеров, что, по данным портовых властей, составляет 70% легального экспорта автомобилей из Канады. Это примерно на миллион контейнеров больше, чем в двух следующих крупнейших портах Канады на Восточном побережье, вместе взятых.

По словам Гаста, угонщики автомобилей “могут использовать свои контейнеры с украденными автомобилями в торговле, которая легально осуществляется из Канады”. Порт Монреаля заявил, что тесно сотрудничает с полицией и пограничными службами, но портовые чиновники могут вскрывать контейнеры только для того, чтобы спасти чью-то жизнь или предотвратить ущерб окружающей среде, заявила пресс-секретарь Рене Ларуш. По словам Ларуш, более 800 сотрудников полиции из различных ведомств имеют карточки доступа для входа в порт и, при наличии ордера, могут открывать контейнеры. Однако в зонах порта, контролируемых таможней, только сотрудники пограничной службы могут открывать контейнеры без ордера.

По данным местной полиции, три четверти транспортных средств, обнаруженных в ходе проекта “Вектор”, были из Онтарио, в том числе 125 из региона Пил, который, по данным местной полиции, стал столицей угонов автомобилей в провинции. Патрик Браун, мэр города Брэмптон в регионе Пил, заявил, что отсутствие контроля за контейнерами в порту Монреаля сделало экспорт краденых автомобилей прибыльным предприятием с низким уровнем риска. Он сказал, что угон автомобилей является более серьезной проблемой в Канаде, чем в Соединенных Штатах, поскольку американские власти используют сканирующее оборудование для гораздо большего процента транспортных контейнеров.

“Организованная преступность в США не идет на такой риск”, – сказал он в недавнем интервью. “В Канаде мы сканируем менее одного процента контейнеров”. Браун сказал, что недавно объявленные 28 миллионов долларов федерального финансирования для Агентства пограничных служб Канады должны быть немедленно использованы для покупки сканеров для порта Монреаля и двух транспортных узлов в районе Торонто, где контейнеры перегружаются с грузовиков на поезда. Кроме того, по его словам, полиция должна иметь возможность входить в зоны таможенного контроля этих объектов без ордера или специального разрешения CBSA.

“У людей в автомобилях будут устройства слежения, они будут отслеживать их до интермодального узла или до порта, а местная полиция даже ничего не сможет с этим поделать”, – сказал он. CBSA не сообщает, какой процент контейнеров проверяется каждый год, но Анни Босежур, региональный генеральный директор агентства в Квебеке, сказала, что все контейнеры, отмеченные полицией, проверяются пограничниками. “Мы хотели бы иметь возможность сканировать все контейнеры, покидающие страну; к сожалению, это нереально”, – сказала она в интервью, добавив, что пограничному ведомству не разрешено замедлять поток торговли.

На данный момент в этом году CBSA конфисковала 300 угнанных транспортных средств с железнодорожных станций в районе Торонто, а в 2023 году она вернула 1200 угнанных транспортных средств в порту Монреаля. Но перехват в портах – это “последнее средство”, сказала она, добавив, что важно вернуть украденные транспортные средства до того, как они прибудут в транспортные доки. По словам профсоюза, представляющего интересы пограничников, это связано с тем, что, как только контейнер, наполненный угнанными автомобилями, прибывает в порт Монреаля, пограничников не хватает, чтобы его проверить. На самом деле, в феврале прошлого года в порту работало всего восемь пограничников, и агентству не хватало места для одновременного хранения более шести возвращенных украденных автомобилей, заявил недавно парламентскому комитету президент профсоюза Марк Вебер.

Нехватка ресурсов в Монреале типична для портовых городов по всему миру, сказала в недавнем интервью Анна Серджи, профессор криминологии Эссекского университета в Великобритании, которая изучает организованную преступность. Таможенные службы “сосредоточены на импорте”. Никто не сосредоточен на экспорте. Экспорт – это не то, во что стоит инвестировать, потому что это проблема кого-то другого”, – сказала она. “Единственная страна, которая проводит небольшие исследования в области экспорта, – это Соединенные Штаты”. Серджи, которая писала об экспорте угнанных автомобилей из Монреаля в отчете о коррупции и преступности в морских портах за 2020 год, сообщила, что досмотру подвергаются только два или три процента прибывающих контейнеров, а для тех, кто покидает страну, этот процент еще ниже.

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