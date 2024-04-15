Пожар в Гудзоне нанес серьезный ущерб 182-летней церкви

Крупный пожар в церкви в Гудзоне привел к серьезному ущербу здания, построенного почти два столетия назад.

“Церковь Святого Иакова была построена в 1842 году на берегу озера Двух гор, она сильно пострадала от огня и воды”, – написала на своей странице в Facebook организация Urgences Vaudreuil-Soulanges и Beauharnois-Salaberry.

Пожарные из нескольких департаментов были вызваны на место происшествия в воскресенье утром, когда в здании на Мэйн-стрит в муниципалитете к западу от Монреаля вспыхнуло пламя.

Мэр Гудзона Хлоя Хатчисон опубликовала сообщение на своей странице в Facebook, в котором пообещала восстановить здание.

“Мы связались с преподобной Софи Роллан, и благодаря ее силе и руководству мы хотим, чтобы все оставались позитивными, чтобы, независимо от масштабов сегодняшнего пожара, у нас было твердое намерение восстановить все, что было разрушено, и вновь открыть это место наследия и общей любви для всего сообщества”, – написала она.

Масштабы ущерба еще предстоит оценить, поскольку пожарные остаются на месте происшествия по состоянию на 16:00 в воскресенье.

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