Приближается ли Банк Канады к снижению процентной ставки?

В своем последнем заявлении Банк Канады настаивал на снижении процентных ставок, но, по словам ведущего экономиста, он продолжает демонстрировать признаки того, что в ближайшее время он может быть готов снизить ставки.

Эндрю Грэнтэм, старший экономист Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), сказал канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что вчерашнее решение центрального банка, согласно которому базовая ставка осталась неизменной на уровне 5,0%, было ничем не примечательным шагом, который оставляет открытой дверь для снижения ставки позже в этом году.

“На самом деле, никаких неожиданностей не было”, – сказал он о заявлении банка. “Банк Канады по-прежнему очень постепенно движется в направлении снижения процентных ставок, но пока этого не произошло. Таким образом, решение сохранить процентные ставки на уровне 5% было весьма ожидаемым.

“Были внесены некоторые изменения в формулировки, позволяющие предположить, что они немного приблизились к фактическому снижению процентных ставок. Но им нужно увидеть дальнейшую тенденцию к снижению некоторых из их базовых показателей инфляции”.

В комментариях, сделанных на пресс-конференции, последовавшей за объявлением Банка, управляющий Тифф Маклем самым решительным образом намекнул на то, что в июне может произойти сокращение, просто ответив “Да” на вопрос, возможно ли это.

Для тех, кто следит за рынком, надеясь увидеть снижение ставки сразу после июньского заседания Банка, хорошей новостью является то, что до принятия этого решения, запланированного на 5 июня, должны быть опубликованы еще два показателя индекса потребительских цен (ИПЦ).

Это означает, что у центрального банка может быть два ярких примера снижения ставок при следующем объявлении – “до тех пор, пока данные, очевидно, будут соответствовать действительности и поступать так, как они хотят”, – сказал Грэнтэм.

В опубликованном в среду заявлении Банка сохранился осторожный тон, который он использовал на протяжении большей части этого года, указывая на то, что, хотя инфляция замедляется, инфляция цен на жилье “все еще очень высока”, а общий индекс потребительских цен (ИПЦ) остается слишком высоким.

По словам Грэнтэма, отчет был выдержан в нейтральном тоне, что отражает подход “поживем – увидим”, который пронизывал его прогноз на протяжении большей части 2023 и 2024 годов, хотя в нем была интересная ссылка на активность на рынке жилья, где инвестиции в жилье увеличивались в результате высокого спроса на жилье.

Тем не менее, “у нас очень низкий уровень активности, особенно если оценивать активность в расчете на душу населения”, – добавил он. “Многие люди остаются в стороне… [и] как только процентные ставки действительно начнут [падать], спрос явно возрастет.

“Просто, если процентные ставки не снизятся очень быстро, очень внезапно, это может быть просто краткосрочным повышением, которое может усилить инфляционное давление. Это не то, о чем им действительно следует беспокоиться, и это сохранится до 2025 года”.

В настоящее время ожидается, что инфляция будет колебаться вблизи 3% до конца первой половины 2024 года, опустившись ниже 2,5% во второй половине и достигнув целевого показателя Банка в 2% в какой-то момент в следующем году.

Индекс потребительских цен медленно снижался с середины 2022 года, когда он достиг 39-летнего максимума в 8,1%, до текущего уровня в 2,8%, что технически находится в пределах целевого диапазона центрального банка.

Хотя Банк остается непоколебимым в своем стремлении вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%, достижение этого уровня в кратчайшие сроки вряд ли станет предпосылкой для снижения ставок, особенно учитывая, что в последние месяцы Маклем смягчился в этом вопросе.

Скорее, Грэнтэм сказал, что он будет больше обеспокоен перспективой резкого роста или возобновления инфляции до следующего объявления.

“На самом деле, это их основные показатели инфляции, на которые они обращают внимание. Они снизили ставки – они просто хотят увидеть доказательства того, что они останутся на прежнем уровне или продолжат замедление, прежде чем снижать процентные ставки”, – сказал он.

“Я не думаю, что им обязательно нужно дальнейшее снижение инфляции. Они просто хотят убедиться, что она не ускорится”.

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