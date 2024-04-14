Отец признал себя виновным после столкновения с предполагаемыми обидчиками сына

Отец, который столкнулся с предполагаемыми обидчиками своего сына возле средней школы, признал себя виновным в четверг по двум пунктам обвинения в нападении и высказывании угроз.

“Он был освобожден на условиях, предусмотренных в постановлении о двухлетнем испытательном сроке”, – заявила королевский прокурор Валери Мишо.

Заявление о признании вины было сделано после того, как 42-летний мужчина отправился в школу Пьер-де-Лестаж в Бертьервилле, что примерно в 80 километрах к северо-востоку от Монреаля, чтобы противостоять нескольким подросткам, которые, как утверждается, издевались над его сыном.

Возник конфликт между отцом и учениками, но до этого инцидент с травлей сына, мужчина заснял на видео.

На нем видно, как по меньшей мере трое старшеклассников, один из которых толкает мальчика, кричат на него.

Во втором видео отец мальчика, над которым, по-видимому, издеваются в первом видео, противостоит старшеклассникам и кричит, что закопает их в землю, если они еще раз прикоснутся к его сыну.

Перепалка заканчивается тем, что одного из учеников, отец обижаемого мальчика толкает в снег.

По решению суда мужчина должен избегать других приводов в суд, соблюдать спокойствие, вести себя хорошо в общественных местах и не вступать в контакт с двумя заявителями или их семьями.

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