Провинция назначит главу Sante Québec к концу апреля

Остается всего несколько недель до назначения первого президента и главного исполнительного директора (CEO) Sante Québec, подтвердил министр здравоохранения Кристиан Дюбе в пятницу утром.

Выбранный кандидат должен быть объявлен к концу апреля. Совет министров представит кандидатуру, что официально ознаменует создание Santa Québec, которая станет государственной корпорацией.

Генеральный директор Santé Québec будет руководить всей сетью здравоохранения и будет обладать основными полномочиями по координации и оценке предоставления медицинских и социальных услуг новым учреждением.

Это лицо также будет отвечать за обеспечение доступности человеческих, материальных, финансовых и информационных ресурсов Sante Québec.

Глава новой корпорации будет зарабатывать 652 050 долларов в год в течение первых двух лет своего мандата.

Организация Sante Québec была создана в соответствии с законопроектом № 15, который был принят законодательным собранием Квебека в декабре прошлого года.

Официальные данные о количестве переведенных сотрудников будут опубликованы позднее, сообщило во вторник Министерство здравоохранения (MSSS).

Постепенный перевод персонала в Santé Québec будет проходить в два этапа. Первый, который в основном касается управленческого персонала, запланирован на 17 июня, за которым последует вторая серия переводов в сентябре. По данным MSSS, сотрудники, которые будут переведены, уже проинформированы.

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