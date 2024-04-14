Ряду районов Квебека вероятно грозит затопление

Власти Квебека сообщили о затоплении нескольких населенных пунктов к северу от Монреаля и в Квебек-Сити после того, как на этой неделе в некоторых районах провинции прошли сильные ливни.

В городе Сен-Жером, что примерно в 50 километрах к северо-западу от центра Монреаля, скорость потока воды превышала 260 кубометров в секунду, что привело к тому, что Департамент общественной безопасности провинции классифицировал наводнение как “крупное” в субботу утром. Тремя днями ранее официальные лица зафиксировали, что скорость течения на той же реке составляет всего 64 кубометра в секунду.

Департамент отметил “средние” наводнения еще на четырех реках и незначительные наводнения в районе шести других станций мониторинга уровня воды в провинции, включая одну на реке Сент-Чарльз к западу от центра Квебека.

Но большинство сообщений о наводнениях было сосредоточено в районах Лорентиды и Ланаудьер в Квебеке к северу от Монреаля, где в период с четверга по субботу выпало 30-35 мм осадков и 35-40 мм осадков соответственно, сообщил метеоролог Environment Canada Феликс Байрон.

Муниципалитет Чертси, что в 45 километрах к северу от Сен-Жерома, сообщил в субботу в Facebook, что проливные дожди размыли часть местной дороги, затопив два автомобиля и отрезав около 50 жителей от остальной части города.

Представитель полиции провинции Ив Брошу-Жубер сообщил, что двое пассажиров одного из автомобилей не пострадали. Сначала властям не удалось установить местонахождение водителя второго автомобиля, но позже выяснилось, что он жив и невредим.

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