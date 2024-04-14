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Новости Сыгран седьмой тур турнира претендентов на шахматную корону в Канаде
Фото: rutvor.ru

Сыгран седьмой тур турнира претендентов на шахматную корону в Канаде

Степан Артемьевский Апр 14, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Сыгран седьмой тур турнира претендентов на шахматную корону в Канаде отключены 45 Просмотров

Единоличным лидером на турнире претендентов на шахматную корону в Торонто стал Ян Непомнящий после седьмого тура 11 апреля

А итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.com.

Результаты партий 7-го тура: Накамура — Непомнящий 0,5:0,5, Каруана — Прагнанандха 0,5:0,5, Абасов — Видит 0,5:0,5, Фирузджа — Гукеш 1:0.

С 4,5 очка турнирную таблицу возглавляет Непомнящий. На пол-очка отстают Гукеш, Каруана и Прагнанандха.

Напомним, турнир претендентов на шахматную корону FIDE Candidates Tournament 2024 проходит в Торонто (Канада) с 4 по 21 апреля в два круга с классическим контролем времени. В турнире участвуют: Фабиано Каруана (США, рейтинг ФИДЕ 2803), Хикару Накамура (США, 2789), Алиреза Фирузджа (Франция, 2760), Ян Непомнящий (Россия, 2758), Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2747), Доммараджу Гукеш (Индия, 2743), Сантош Видит (Индия, 2727), Ниджат Абасов (Азербайджан, 2632).

 

 

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