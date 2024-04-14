Чиновники Министерства образования отказываются проводить презентации на английском языке

Чиновники Министерства образования Квебека отказались проводить презентации на английском языке для родителей учащихся с особыми потребностями, которые ходят в английские школы.

Когда их спросили, почему они не смогли выступить на английском языке перед примерно 65 родителями, которые присоединились к сессии Zoom в четверг вечером, один из государственных служащих сказал по-французски, что “я бы хотел сделать это на английском, но закон в настоящее время этого не позволяет”.

Координатор по специальному образованию Министерства образования сказал родителям: “Мы не имеем права проводить презентацию на английском языке”.

Цель презентации состояла в том, чтобы предоставить родителям информацию об образовательных программах, предлагаемых министерством, чтобы помочь им принять решение об образовании своих детей в школе.

Министерство уже провело презентацию для родителей франкоязычных студентов, и та, что состоялась в четверг, готовилась в течение нескольких месяцев и предназначалась исключительно для англоязычных родителей.

Слайды презентации были на английском языке, но координатор около 20 минут говорил исключительно на французском, объясняя пути получения образования.

Координаторы, которые заявили, что не могут провести презентацию на английском, тем не менее, позже отвечали на вопросы на английском языке во время части сессии, посвященной вопросам и ответам.

На записи сеанса Zoom, полученной CTV News, видно, как родители выражают свое недовольство в онлайн-чате во время встречи.

«Что? Это противозаконно – помогать нам понять, как найти помощь?” – написал один из родителей, в то время как другой сказал: “Это нелепо”.

Расстроенный отсутствием английского языка, один из родителей написал группе: “Какой позор. Я с нетерпением ждал этого”.

Другой сказал: “У нас есть право на то, чтобы правительство провинции обслуживало нас на английском языке”.

Сара Хоссейни была одним из родителей, которые присутствовали на этом занятии, чтобы помочь принять решения своему 14-летнему сыну, страдающему аутизмом и посещающему среднюю школу Джона Ренни в Пуэнт-Клэр.

“Это кажется очень дискриминационным и исключительным, и когда тебя просто игнорируют, как будто ты ничего не значишь. Когда у тебя есть ребенок с особыми потребностями, поверь мне, жить тяжело”, – сказал Хоссейни в интервью в пятницу вечером.

“Презентация была обещана на английском, и именно поэтому мы были там. В противном случае мы бы не пришли”.

“У меня ребенок с особыми потребностями. Жизненный путь труден. Я должна разобраться в этом, но разобраться в этом на совершенно другом языке — это, я надеюсь, вы понимаете, какие трудности это создает”, – объяснила она.

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