Премьер-министр Франции защищает секуляризм государства и отрицает вмешательство в политику Квебека

После выступления в поддержку секуляризма в квебекском Salon Bleu, премьер-министр Франции Габриэль Атталь в пятницу опроверг информацию о том, что он вмешивался во внутреннюю политику Квебека.

Премьер-министр заявил, что Франция привержена секуляризму, “который гарантирует каждому право верить или не верить”.

“В мире есть страны, территории или нации, которые приняли эту модель, и я считаю, что моя обязанность, когда я совершаю международные поездки в одну из этих стран, состоит в том, чтобы напомнить этим странам, что они не одиноки и что эта модель защищается в других странах. Означает ли это, что мы снова вступаем во внутриполитические дебаты? Ответ – “нет”, – сказал Аттал на брифинге для прессы в законодательном собрании Квебека в пятницу утром в присутствии премьер-министра Франсуа Лего.

Во время своего выступления перед парламентариями Квебека в Salon Bleu в четверг премьер-министр Франции сказал, что “перед лицом тех, кто притворяется, что не понимает, что такое секуляризм, кто хотел бы его использовать, чтобы заставить людей поверить, что это форма дискриминации, мы ответьте, что светскость – это условие свободы, равенства и братства”.

На брифинге для прессы Атталя спросили о его заявлениях, сделанных накануне, и он сказал, что сделал их “намеренно”.

“Это не способ судить. Это не способ указывать пальцем на другие позиции, другие модели, которые существуют во многих частях мира”, – сказал он.

Законопроект Квебека № 21 о секуляризме продолжает разделять провинцию.

Ранее на этой неделе школьный совет английского языка Монреаля (EMSB) решил передать решение Апелляционного суда Квебека по этому закону в Верховный суд (открывается в новой вкладке), утверждая, что оно является дискриминационным.

Федеральное правительство уже заявило, что оно будет участвовать в любом судебном оспаривании законопроекта № 21 в высшем суде страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.