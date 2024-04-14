Медсестры Квебека в принципе отвергают соглашение с правительством

Члены профсоюза, представляющего более 80 000 медицинских работников Квебека, решительно отвергли предварительное коллективное соглашение с провинцией, которое было одобрено руководством профсоюза.

Межпрофессиональная федерация здравоохранения Квебека, широко известная как FIQ, заявила в субботу, что 61 процент членов, принявших участие в онлайн-выборах, проголосовали против соглашения. В опросе, который завершился в полночь пятницы, приняли участие 77 процентов членов профсоюза.

Президент FIQ Джули Бушар заявила на пресс-конференции в Монреале, что она разочарована результатами, но настаивает на том, что готова вернуться за стол переговоров и отстаивать интересы членов профсоюза.

“Я была разочарована, потому что, когда у нас на руках принципиальное соглашение, мы рекомендуем его… это потому, что мы верим в это”, – сказала она журналистам. “Мы, засучив рукава, продолжаем эту борьбу, пока не найдем для них что-то, что изменит ситуацию к лучшему”.

Она сказала, что профсоюз, в состав которого входят медсестры, респираторные терапевты и клинические перфузиологи — техники, которые управляют насосами для переливания крови во время кардиохирургических операций, — в следующий раз проведет переговоры с местными представителями, чтобы понять недостатки соглашения.

Предварительное соглашение предусматривало общее повышение заработной платы как минимум на 17,4% в течение пяти лет; новые надбавки за работу в вечернее и ночное время и в выходные дни; предоставление работникам большей гибкости в плане контроля за своим графиком; а также изменения в порядке накопления дней отпуска и учета трудового стажа, среди десятков других мер.

Отказ от сделки был принят после 15 месяцев переговоров между FIQ и правительством провинции и восьми дней забастовок членов профсоюзов прошлой осенью. Бушар в субботу не исключил применения дополнительной тактики давления, но сказал, что сейчас основное внимание уделяется переговорам.

В связи с провалом соглашения президент казначейского совета Квебека Соня Лебель написала в Twitter, что правительство встретится с профсоюзом, чтобы лучше понять причины неудачи. Однако она добавила, что провинция продолжит добиваться большей гибкости от членов FIQ.

За последние месяцы Квебек уже урегулировал ряд трудовых споров с несколькими другими профсоюзами государственного сектора. В феврале члены группы профсоюзов, представляющих 420 000 работников образования и здравоохранения, одобрили соглашение, которое также предусматривало повышение заработной платы на 17,4%.

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