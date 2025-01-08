Пост Трюдо может занять экс-глава банка Канады

По данным газеты, Карни обсуждает с семьей перспективу выдвижения своей кандидатуры и намерен принять окончательное решение после консультаций.
Ранее Трюдо объявил о намерении уйти с поста лидера правящей партии. Он покинет должность после избрания нового главы фракции.
Кроме того, премьер-министр обратился к генерал-губернатору Канады Мэри Саймон с просьбой приостановить работу парламента до 24 марта, чтобы предотвратить голосование по вотуму доверия со стороны оппозиции.
Марк Карни, известный своими успехами в финансовой сфере, может стать ключевой фигурой в политической жизни Канады.
Его опыт руководства центральными банками и международная репутация делают его сильным кандидатом на пост лидера Либеральной партии.
Однако переход из финансового сектора в политику требует тщательной подготовки, и Карни, как сообщается, изучает возможные последствия такого шага для своей семьи и карьеры.
Если Карни решит баллотироваться, он столкнется с серьезной конкуренцией внутри партии.
Среди потенциальных претендентов называют министра финансов Кристию Фриланд и других видных членов кабинета.
Его кандидатура может привлечь внимание избирателей, стремящихся к стабильности и экономическому росту, особенно на фоне текущих вызовов, с которыми сталкивается страна.
Тем временем ситуация вокруг Джастина Трюдо остается напряженной.
Приостановка работы парламента вызвала критику со стороны оппозиции, которая обвиняет премьер-министра в попытке избежать ответственности.
Новый лидер Либеральной партии должен будет не только укрепить позиции партии, но и восстановить доверие канадцев к правительству.
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