Пост Трюдо может занять экс-глава банка Канады

Марк Карни, ранее возглавлявший Банк Англии и Банк Канады, рассматривает возможность участия в борьбе за лидерство в Либеральной партии Канады, если действующий премьер-министр Джастин Трюдо покинет свой пост.

По данным газеты, Карни обсуждает с семьей перспективу выдвижения своей кандидатуры и намерен принять окончательное решение после консультаций.

Ранее Трюдо объявил о намерении уйти с поста лидера правящей партии. Он покинет должность после избрания нового главы фракции.

Кроме того, премьер-министр обратился к генерал-губернатору Канады Мэри Саймон с просьбой приостановить работу парламента до 24 марта, чтобы предотвратить голосование по вотуму доверия со стороны оппозиции.

Марк Карни, известный своими успехами в финансовой сфере, может стать ключевой фигурой в политической жизни Канады.

Его опыт руководства центральными банками и международная репутация делают его сильным кандидатом на пост лидера Либеральной партии.

Однако переход из финансового сектора в политику требует тщательной подготовки, и Карни, как сообщается, изучает возможные последствия такого шага для своей семьи и карьеры.

Если Карни решит баллотироваться, он столкнется с серьезной конкуренцией внутри партии.

Среди потенциальных претендентов называют министра финансов Кристию Фриланд и других видных членов кабинета.

Его кандидатура может привлечь внимание избирателей, стремящихся к стабильности и экономическому росту, особенно на фоне текущих вызовов, с которыми сталкивается страна.

Тем временем ситуация вокруг Джастина Трюдо остается напряженной.

Приостановка работы парламента вызвала критику со стороны оппозиции, которая обвиняет премьер-министра в попытке избежать ответственности.

Новый лидер Либеральной партии должен будет не только укрепить позиции партии, но и восстановить доверие канадцев к правительству.

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