В Канаде заявление о возможных ударах по ядерным объектам Ирана было охарактеризовано как «дар для всего человечества».

Пьер Полиевр, лидер оппозиционной Консервативной партии и потенциальный претендент на пост премьер-министра, выступил с резонансным заявлением, вызвавшим широкий отклик как внутри страны, так и за её пределами. Он назвал гипотетическую атаку Израиля на иранские ядерные объекты благом для мирового сообщества. Это высказывание привлекло внимание к роли Канады в глобальной политике и её позиции в отношении ближневосточного конфликта.

Поливр, известный своей жёсткой позицией и критикой либерального правительства Джастина Трюдо, неоднократно подчёркивал важность укрепления связей с Израилем. Его слова прозвучали на фоне растущей напряжённости между Тегераном и Иерусалимом, связанной с опасениями по поводу иранской ядерной программы. Несмотря на заверения Ирана о мирных целях, международное сообщество продолжает выражать обеспокоенность возможным военным использованием технологий.

Реакция на заявление Полиевра оказалась неоднозначной. Сторонники видят в его словах смелость и поддержку Израиля, тогда как критики обвиняют его в эскалации конфликта и подрыве роли Канады как миротворца. Эксперты отмечают, что подобные высказывания могут указывать на возможные изменения во внешнеполитическом курсе страны в случае прихода Полиевра к власти.

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