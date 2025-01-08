Трамп угрожает Канаде 25%-ми пошлинами: возможны последствия для экономики США

Дональд Трамп рассматривает возможность введения 25%-ных таможенных пошлин на товары из Канады, что, по мнению политолога Малека, может спровоцировать торговую войну в западном полушарии.

Эксперт предупреждает, что подобные меры способны негативно отразиться на экономиках США, Канады и Мексики, учитывая их тесную взаимосвязь.

В интервью Малек отметил, что введение таких пошлин может привести к серьёзным торговым разногласиям.

Он подчеркнул, что канадская экономика, будучи менее масштабной, чем американская, окажется в более уязвимом положении.

В ответ на действия США Канада может ограничить экспорт энергоресурсов и электроэнергии, что создаст дополнительные трудности для обеих стран.

Ранее Трамп высказал идею о присоединении Канады к США, утверждая, что часть канадцев поддерживает идею стать «51-м штатом».

Однако подобные заявления лишь усиливают напряжённость в отношениях между странами.

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