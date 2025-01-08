В Канаде предложили купить Аляску у США

Премьер-министр Онтарио Даг Форд выдвинул шутливое предложение о покупке Аляски у США.

Инициатива стала ответом на заявление избранного президента США Дональда Трампа, который ранее предложил включить Канаду в состав Соединенных Штатов.

«А что, если мы сделаем встречное предложение и купим Аляску?» — пошутил Форд, добавив, что можно было бы также присоединить Миннеаполис и Миннесоту.

Однако политик подчеркнул, что это невозможно, так как Канада — суверенное государство, а ее граждане так же горды, как и американцы.

Форд выразил надежду, что две страны смогут укрепить свои позиции и доказать, что они являются самыми богатыми, сильными и процветающими в мире.

Ранее Трамп заявил, что присоединение Канады к США в качестве 51-го штата могло бы улучшить отношения между странами и устранить торговые барьеры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.