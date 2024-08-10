Чтиво выходного дня: Что есть что в «Малахитовой шкатулке» Павла Бажова

Кого называют «шмыгало»? Кто такие «охтимнеченьки»? И что значит «сойкнуть»? Целым поколениям школьников оставалось только угадывать смысл этих уральских словечек из «Малахитовой шкатулки» Павла Бажова. Прольем свет и разберем самые необычные из них.

В отличие от сказок, для сказов — а Бажов писал именно сказы — характерен особый просторечный слог, довольно далекий от литературной нормы. Бажов в своих сказах активно использовал уральский диалект, на котором говорили рабочие горно-заводской зоны Среднего Урала, «выведенцы из северных областей», появившиеся в этой местности в начале XVIII века. Основой этого наречия стал говор крестьян с Русского Севера и просторечные слова из лексики коренного населения этих мест — башкир.

О значениях некоторых слов из сказов Бажова можно догадаться (сравните, например, «патрет» и «портрет» или «обуй» и «обувь»). Другие — не найти ни в одном толковом или этимологическом словаре, только в специальном словаре Бажова.

«Как Степан умер да камешки у него в мертвой руке оказались, Настасье и причтелось ту шкатулку чужим людям показать»

Можно попробовать угадать смысл этого слова по контексту. Настасье не «удалось», не «довелось» и не «случилось» показать шкатулку Степана, а причтелось, то есть пришлось это сделать.

«Дом справный, лошадь, корова, обзаведение полное. Настасья баба работящая, робятишки пословные, не охтимнеченьки живут»

«Охтимнеченьки» — или «охтимнешеньки», от восклицания «ох-ти мне!», которое выражает вздох горя, печали или сожаления. «Не охтимнеченьки живут» — значит толковые, разумные. А «пословные» — значит, что эти люди еще и смирные, послушные и исполнительные.

«— Это не диво, что черненька. Отец-то ведь с малых лет в земле скыркался»

На ум могут прийти разные догадки, но на самом деле Степан просто рассказывает, что он ковырялся в земле. Рыл, скреб, скыркался да поскыркался.

Толковый словарь Даля отсылает нас к слову «скресть» и подсказывает, что в каждой области была своя форма этого слова: в южных регионах это было «скробать» и «скробыхать» или «скреботать», в Смоленской и Тамбовской губерниях — «скрябать», «скрянтать» в Пензенской области, и «кыркать» — в Вятской.

«Вот и росла та девчоночка на примете у людей. Ровно и всамделе гарусинка из праздничного пояса выпала — далеко ее видно»

Разговор идет про девочку — Танюшку, а точнее про ее комплекцию. Гарусинка — от «гарус»: мягкая кручёная шерстяная или хлопчатобумажная пряжа; шерстяная нитка для вышивания. А вообще это слово польского происхождения — harus. В Тульской области говорили «гарась».

«Мамонька, сколь хорошо тятино-то подаренье! Тепло от него, будто на пригревинке сидишь, да еще кто тебя мягким гладит»

Греться можно и на печи, и на солнце. В данном случае «на пригревинке» значит «на завалинке». Ну а про завалинку можно узнать в «Толковом словаре» Ушакова — это «невысокая земляная насыпь вдоль наружных стен избы».

«Танюшка побегала много-мало по хозяйству и забралась в избу поиграть отцовскими камешками. Надела наголовник, серьги навесила. В это время и пых в избу этот хитник».

«Хитник» — это не от английского hit, не имеет отношения к слову «хитин» и даже не выступает в качестве искаженной формы «хищника». Это странное слово обозначает всего лишь вора или грабителя.

Кстати, в «Толком словаре» Даля этого слова нет, но есть слово «хита» — в Сибири этим словом обозначали несчастье, бедствие и бедовый случай. Тогда все становится логичным: хитник — это тот, кто приносит беду.

«Испугалась Танюшка, сидит, как замерла, а мужик сойкнул, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет-кричит»

Как бы подозрительно ни звучало здесь слово «сойкнул», на самом деле мужик просто поглядел на Танюшку.

«Танюшка испугалась — не пожар ли? Заглянула в голбец, там в одном уголке свет. Схватила ведро, плеснуть хотела — только ведь огня-то нет и дымом не пахнет»

«Голбец» — это чулан или припечье со ступеньками (чтобы можно было забраться на саму печь), с дверцами, полочками внутри и с лазом в подполье — или попросту подполье избы.

Согласно «Этимологическому словарю» Фасмера, слово пришло к нам из древнего скандинавского языка, где golf — это «пол».

Интересно, что в Тульской области и ряде других областей «голбец» произносили как «голубец».

«А странница уж бадожок свой поставила, котомку на припечье положила и обуточки снимает. Настасье это не по нраву пришлось, а смолчала»

Хотя «бадожок» и может показаться родственным слову «бадья», на самом деле это палка для опоры при ходьбе — трость или посох.

«Продай шкатулку-то! На что она тебе? Что впусте добру лежать! Все едино и Танюшка, как вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие! Только барам да купцам впору покупать. С нашим-то ремьем не наденешь эко место»

Попытки определить значение этого слова по созвучным «ремням» и «ремешкам» могут завести читателя в тупик. «Ремье» и «ремки» — это тряпье, лохмотья, отрепье, рваная плохая одежда.

«Он, этот человек-от, ученой был, тоже из вольных. Ране-то в щегарях ходил, да его отстранили; ослабу-де народу дает. Ну, и винцом не брезговал»

А это слово имеет романо-германские корни: «щегарь» (или «штейгер») — это горный мастер, мастер, ведающий рудничными работами. Просто обрусело.

«Приходит к ним женщина. Небольшого росту, чернявая, в Настасьиных уж годах, а востроглазая и, по всему видать, шмыгало такое, что только держись»

Хотя может показаться, что это какое-то ругательство, на самом деле «шмыгало» означает быстрого и подвижного человека. А образовано оно от привычного нам «шмыгать». Впрочем, у Тургенева «шмыгать» означало «тереть», так что все дело в местности, в которой это слово произносится.

«Что ты косоплетки плетешь, барину в глаза песком в глаза бросаешь!»

Это словосочетание не имеет ни малейшего отношения ни к какому ручному труду, а обозначает просто «сплетничать».

«Не иначе эта у тебя, Степан, из кистей выпала. В кого только зародилась! Сама черненька да бассенька, а глазки зелененьки»

«Бассенька» образовано от слова «баско», которое означает «хорошо», «славно». «Бассёнок» — красивый человек, а мужики говорят Степану, что Танюшка красивая.

«А люди деньги бы дали. Разоставок тебе»

«Разоставок» — это то, чем можно разоставить ткань, вставка, клин, лоскут.

«Паротя видит, что жене шибко не мило, он и давай чехвостить: „Страмина ты, страмина!“»

А вот это восклицание Пароти действительно означает то, что вы скорее всего и подумали: «бесчестная» и «позорная». От слова «срамить». В народе часто употреблялось в значении «бесстыдница» или «бесстыдник». Слова «срам» и «срамить» произносились на Урале со звуком «т», отсюда и «страм», «страмина».