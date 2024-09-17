Гуляем по Монреалю: Музей археологии Пуэнт-а-Кальер

Музей археологии Пуэнт-а-Кальер действительно уникален и расположен на месте, где зарождался Монреаль.

Он был открыт в 1992 году в честь 350-летия города и с тех пор стал одним из самых популярных археологических музеев Канады.

Основные павильоны музея:

Эперон : Павильон-приемная, где находятся регистрационная стойка, театр Hydro-Quebec, зал для временных выставок и ресторан.

: Павильон-приемная, где находятся регистрационная стойка, театр Hydro-Quebec, зал для временных выставок и ресторан. Канализационный коллектор : Главная артерия длиной 375 метров, соединяющая несколько музейных объектов.

: Главная артерия длиной 375 метров, соединяющая несколько музейных объектов. Форт Виль-Мари : Павильон Квебекор, посвященный истории форта.

: Павильон Квебекор, посвященный истории форта. Рынок : Здесь располагался старейший городской базар, представлены работы каменщиков и предметы из обихода индейских племен с XIV века.

: Здесь располагался старейший городской базар, представлены работы каменщиков и предметы из обихода индейских племен с XIV века. Старый таможенный дом : Здание 1837 года, сохранившееся до наших дней.

: Здание 1837 года, сохранившееся до наших дней. Дом моряка : Павильон национального банка, где проводятся мероприятия и передвижные выставки. Здесь также есть магазин с сувенирами и бистро.

: Павильон национального банка, где проводятся мероприятия и передвижные выставки. Здесь также есть магазин с сувенирами и бистро. Насосная станция Ювиль: Первая в Монреале насосная станция, работающая на электричестве.

Музей предлагает уникальную возможность погрузиться в многовековую историю Монреаля и узнать больше о его культурном наследии.

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