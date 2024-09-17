Гуляем по Монреалю: Музей археологии Пуэнт-а-Кальер

Музей археологии Пуэнт-а-Кальер действительно уникален и расположен на месте, где зарождался Монреаль.
Он был открыт в 1992 году в честь 350-летия города и с тех пор стал одним из самых популярных археологических музеев Канады.
Основные павильоны музея:
- Эперон: Павильон-приемная, где находятся регистрационная стойка, театр Hydro-Quebec, зал для временных выставок и ресторан.
- Канализационный коллектор: Главная артерия длиной 375 метров, соединяющая несколько музейных объектов.
- Форт Виль-Мари: Павильон Квебекор, посвященный истории форта.
- Рынок: Здесь располагался старейший городской базар, представлены работы каменщиков и предметы из обихода индейских племен с XIV века.
- Старый таможенный дом: Здание 1837 года, сохранившееся до наших дней.
- Дом моряка: Павильон национального банка, где проводятся мероприятия и передвижные выставки. Здесь также есть магазин с сувенирами и бистро.
- Насосная станция Ювиль: Первая в Монреале насосная станция, работающая на электричестве.
Музей предлагает уникальную возможность погрузиться в многовековую историю Монреаля и узнать больше о его культурном наследии.
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