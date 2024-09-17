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Деятельность Канадской медиа группы Гуляем по Монреалю: Музей археологии Пуэнт-а-Кальер

Гуляем по Монреалю: Музей археологии Пуэнт-а-Кальер

Виктория Христова Сен 17, 2024 Деятельность Канадской медиа группы, Новости Комментарии к записи Гуляем по Монреалю: Музей археологии Пуэнт-а-Кальер отключены 0 Просмотров

 Музей археологии Пуэнт-а-Кальер действительно уникален и расположен на месте, где зарождался Монреаль.

Он был открыт в 1992 году в честь 350-летия города и с тех пор стал одним из самых популярных археологических музеев Канады.

Основные павильоны музея:

  • Эперон: Павильон-приемная, где находятся регистрационная стойка, театр Hydro-Quebec, зал для временных выставок и ресторан.
  • Канализационный коллектор: Главная артерия длиной 375 метров, соединяющая несколько музейных объектов.
  • Форт Виль-Мари: Павильон Квебекор, посвященный истории форта.
  • Рынок: Здесь располагался старейший городской базар, представлены работы каменщиков и предметы из обихода индейских племен с XIV века.
  • Старый таможенный дом: Здание 1837 года, сохранившееся до наших дней.
  • Дом моряка: Павильон национального банка, где проводятся мероприятия и передвижные выставки. Здесь также есть магазин с сувенирами и бистро.
  • Насосная станция Ювиль: Первая в Монреале насосная станция, работающая на электричестве.

Музей предлагает уникальную возможность погрузиться в многовековую историю Монреаля и узнать больше о его культурном наследии.

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