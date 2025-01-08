Кандидат в премьер-министры Канады Пьер Пуальевр поддерживает криптовалюту и DeFi

Он выступает за создание благоприятных условий для блокчейн-индустрии и предлагает облагать криптоактивы налогами как товары. В феврале 2022 года Пуальевр принял участие в подкасте Роберта Бридлава, известного популяризатора биткоина, где обсудил роль цифровых валют в экономике.

Лидер консерваторов отметил, что регулярно смотрит YouTube-канал Бридлава, называя его контент полезным для понимания криптовалют. В 2022 году Пуальевр инвестировал в биржевой фонд Purpose Bitcoin ETF, хотя точная сумма осталась неизвестной.

Он также выступил против введения цифровой валюты Центрального банка (CBDC), поддержав законопроект C-400, который регулирует её использование. Пуальевр подчеркивает, что канадцы должны иметь право свободно использовать биткоин и другие цифровые активы для защиты от инфляции и ослабления национальной валюты.

Прогнозы его победы на выборах разнятся: Polymarket оценивает шансы в 89%, тогда как другие платформы менее оптимистичны. Политика Пуальевр контрастирует с подходом Джастина Трюдо, который ограничивал использование криптовалют. С 2004 года Пуальевр выступает за снижение госрегулирования и повышение экономической свободы.

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