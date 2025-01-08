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Новости Стали известны темы беседы Джо Байдена с экс-премьером Канады
Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели короткие переговоры в непринужденной обстановке. Корнуолл, Великобритания, 11 июня 2021 г. Фото Фил Нобл

Стали известны темы беседы Джо Байдена с экс-премьером Канады

Степан Артемьевский Янв 8, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Стали известны темы беседы Джо Байдена с экс-премьером Канады отключены 1 Просмотров

Действующий президент США сообщил, что провел телефонный разговор с Джастином Трюдо, чтобы выразить благодарность за долгосрочное сотрудничество.

 

Новость о намерении Трюдо уйти с поста премьер-министра Канады вызвала значительный отклик как внутри страны, так и за ее пределами.

Согласно заявлению Белого дома, Байден высоко оценил вклад Трюдо в укрепление отношений между США и Канадой, особенно в таких сферах, как помощь Украине, борьба с пандемией COVID-19 и совместные экономические проекты.

Президент США подчеркнул, что Канада остается важным союзником и надежным партнером для Америки.

Решение Трюдо покинуть пост главы Либеральной партии и премьер-министра связано с внутренними политическими изменениями.

Более 50 членов Либеральной партии, а также лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх призвали его уйти в отставку, что указывает на усиление давления внутри канадской политической элиты.

Трюдо заявил, что будет продолжать выполнять свои обязанности до избрания нового лидера партии.

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