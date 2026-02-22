Подписаться на рассылку
Экономика Бизнес Toyota внедряет андроидных роботов на канадском заводе: новая эра в автопроме или угроза рабочим местам?
Toyota внедряет андроидных роботов на канадском заводе: новая эра в автопроме или угроза рабочим местам?

Виктория Христова Фев 22, 2026 Бизнес, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады Оставить комментарий 106 Просмотров

Японский автогигант Toyota сделал очередной шаг в сторону автоматизации производства: на одном из своих канадских предприятий компания развернула семь андроидных роботов американской компании Agility Robotics. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на осведомлённые источники.

Роботы, взятые Toyota в аренду, выполняют рутинную физическую работу — в частности, перемещают контейнеры с автозапчастями внутри завода. По заявлению разработчиков, каждая такая машина способна заменить работника с почасовой оплатой в 30 долларов. Нынешнее развёртывание стало логичным продолжением годового тестирования, которое, по данным источников, прошло успешно.

В отличие от традиционных промышленных манипуляторов, намертво прикреплённых к конвейеру, андроидные роботы обладают значительно большей подвижностью и способны адаптироваться к различным задачам в пространстве цеха. Именно это качество делает их привлекательными для производителей: набирать сотрудников на монотонные физические операции становится всё сложнее.

Сколько именно Toyota платит за аренду роботов, источники не раскрыли. Представители Agility Robotics от комментариев отказались.

Внедрение гуманоидных роботов в реальное промышленное производство — пусть пока и в ограниченном масштабе — свидетельствует о том, что технология вышла за рамки лабораторных экспериментов. Для рынка труда это означает новый виток дискуссии: автоматизация давно вытесняет людей с конвейеров, однако появление роботов с человекоподобным телом, способных выполнять широкий спектр физических задач, поднимает ставки на принципиально иной уровень.

 

 

