Toyota внедряет андроидных роботов на канадском заводе: новая эра в автопроме или угроза рабочим местам?

Японский автогигант Toyota сделал очередной шаг в сторону автоматизации производства: на одном из своих канадских предприятий компания развернула семь андроидных роботов американской компании Agility Robotics. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на осведомлённые источники.

Роботы, взятые Toyota в аренду, выполняют рутинную физическую работу — в частности, перемещают контейнеры с автозапчастями внутри завода. По заявлению разработчиков, каждая такая машина способна заменить работника с почасовой оплатой в 30 долларов. Нынешнее развёртывание стало логичным продолжением годового тестирования, которое, по данным источников, прошло успешно.

В отличие от традиционных промышленных манипуляторов, намертво прикреплённых к конвейеру, андроидные роботы обладают значительно большей подвижностью и способны адаптироваться к различным задачам в пространстве цеха. Именно это качество делает их привлекательными для производителей: набирать сотрудников на монотонные физические операции становится всё сложнее.

Сколько именно Toyota платит за аренду роботов, источники не раскрыли. Представители Agility Robotics от комментариев отказались.

Внедрение гуманоидных роботов в реальное промышленное производство — пусть пока и в ограниченном масштабе — свидетельствует о том, что технология вышла за рамки лабораторных экспериментов. Для рынка труда это означает новый виток дискуссии: автоматизация давно вытесняет людей с конвейеров, однако появление роботов с человекоподобным телом, способных выполнять широкий спектр физических задач, поднимает ставки на принципиально иной уровень.

