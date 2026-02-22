АРЕНДА КОНДО: ДОГОВОР С ДВОЙНЫМ ДНОМ

Рынок арендного жилья в кондоминиумах Квебека переживает настоящий подъём. По данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC), в конце 2025 года в аренду сдавалось 21,9% кондоминиумов в метрополитенском регионе Монреаля. В Гатино этот показатель достигал 27,4%, в Квебеке — 15,5%. В масштабах провинции, по оценкам Корпорации владельцев недвижимости Квебека (CORPIQ), из примерно 400 000 существующих единиц около 85 000, то есть порядка 21%, сдаётся в аренду.

Однако арендовать кондо — совсем не то же самое, что снять обычную квартиру. Декларация о совместном владении, правовые обязательства перед синдикатом совладельцев, требования к страхованию — всё это делает процесс ощутимо более сложным как для собственника, так и для арендатора.

«Владелец кондо обязан найти время и объяснить арендатору правила дома. Если тот создаёт неудобства для других жильцов, синдикат вправе потребовать расторжения договора аренды.» — Ив Жоли-Кёр, адвокат, Dunton Rainville

КОДЕКС СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ: ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ КОНДО

В отличие от обычных арендных домов, кондоминиумы управляются на основании декларации о совместном владении — документа, фиксирующего правила коллективного проживания. Мангал на балконе, домашние животные, количество жильцов в одной единице, пользование парковками, доступ в тренажёрный зал или бассейн, штрафы за шум, запрет оставлять обувь в коридоре — ничто не остаётся на усмотрение сторон.

Гражданский кодекс Квебека однозначен: синдикат совладельцев или собственник обязан вручить арендатору копию этих правил в момент подписания договора аренды.

ПРАВОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ЧТО ВЛАДЕЛЕЦ НЕ ВПРАВЕ ИГНОРИРОВАТЬ

Помимо внутреннего регламента, собственник, сдающий кондо в аренду, несёт конкретные обязательства перед синдикатом. Он должен уведомить его о факте сдачи жилья, передать контактные данные арендатора — с копией удостоверения личности — и предоставить копию договора аренды.

Некоторые владельцы пренебрегают этим требованием. Это ошибка с потенциально серьёзными последствиями: в случае чрезвычайной ситуации отсутствие сведений о жильцах ставит под угрозу безопасность всего здания и, в конечном счёте, стоимость самой собственности.

СТРАХОВАНИЕ И ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ: НЕ ТОРОПИТЬСЯ С ВЫВОДАМИ

Закон не обязывает арендатора оформлять страховку жилья — ни в кондо, ни в обычной квартире. Однако собственник обязан уведомить своего страховщика о том, что единица отныне занята третьим лицом. Страховая премия может вырасти, а страховщик вправе потребовать, чтобы арендатор имел собственный полис с расширенным покрытием гражданской ответственности.

Прежде чем подписывать какие-либо документы, необходима проверка кредитной истории — от 15 до 50 долларов в зависимости от сервиса, через Equifax или TransUnion. Кредитный рейтинг выше 650 баллов, как правило, свидетельствует о том, что будущий арендатор выполняет взятые на себя обязательства. Дополнительно рекомендуется проверить историю дел в Административном жилищном трибунале и судимости через SOQIJ.

КРАТКОСРОЧНАЯ АРЕНДА: СЕРАЯ ЗОНА С ЧЁТКИМИ ГРАНИЦАМИ

Кондоминиум не вправе запретить долгосрочную аренду. Зато краткосрочную — вполне, и именно в интересах постоянных жильцов.

Один случай наглядно демонстрирует, насколько серьёзно относятся к этим правилам: в 2018 году актриса Дженнифер Лоуренс, приехавшая в Монреаль на съёмки очередной части «Голодных игр», получила судебный запрет через судебного исполнителя — именно потому, что снимала роскошное кондо в доме, где подобная аренда была прямо запрещена регламентом.

Помимо этого, нормы муниципального зонирования существенно различаются в зависимости от района. Ряд городов прямо запрещает аренду в формате Airbnb. Тем, кто всё же решается на этот путь, необходимо соблюдать не только правила конкретного здания, но и применимые налоговые и туристические требования.

