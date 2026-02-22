Онтарио разрешает школьникам пропускать уроки ради олимпийского хоккея

«В знак признания Олимпийских игр и этого захватывающего времени для сборной Канады я поручаю всем школьным советам разрешить ученикам смотреть как женские, так и мужские хоккейные матчи в учебное время», — написал Каландра в своём аккаунте в соцсети X.

Решение отражает особое место хоккея в культурной жизни Канады: для многих жителей страны выступление национальной сборной на Олимпийских играх — событие, выходящее далеко за рамки спорта. Министр, судя по всему, счёл, что живое сопереживание олимпийским успехам соотечественников само по себе является частью воспитания.

Инициатива была встречена с воодушевлением, хотя и вызвала закономерные вопросы об организации учебного процесса. Как именно школьные советы обеспечат просмотр матчей — покажет практика.