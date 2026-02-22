Подписаться на рассылку
Онтарио разрешает школьникам пропускать уроки ради олимпийского хоккея

Виктория Христова Фев 22, 2026 Новости, Новости Канады, Образование Оставить комментарий 88 Просмотров

Министр образования провинции Онтарио Пол Каландра объявил о необычном решении: школьники получили официальное разрешение смотреть хоккейные матчи зимней Олимпиады в учебное время.

«В знак признания Олимпийских игр и этого захватывающего времени для сборной Канады я поручаю всем школьным советам разрешить ученикам смотреть как женские, так и мужские хоккейные матчи в учебное время», — написал Каландра в своём аккаунте в соцсети X.

Решение отражает особое место хоккея в культурной жизни Канады: для многих жителей страны выступление национальной сборной на Олимпийских играх — событие, выходящее далеко за рамки спорта. Министр, судя по всему, счёл, что живое сопереживание олимпийским успехам соотечественников само по себе является частью воспитания.

Инициатива была встречена с воодушевлением, хотя и вызвала закономерные вопросы об организации учебного процесса. Как именно школьные советы обеспечат просмотр матчей — покажет практика.

 

 

