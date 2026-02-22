Бывший мэр Кот-Сен-Люк вошёл в совет директоров организации «Единство против ненависти»

Митчелл Браунстейн, многолетний мэр Кот-Сен-Люк, номинирован в совет директоров организации United Against Hate Canada («Единство против ненависти Канады»). Кандидатура была одобрена на заседании организации 10 февраля.

UAH Canada основана Марвином Ротрандом — бывшим советником округа Сноудон и экс-национальным директором Лиги защиты прав человека организации B’nai Brith.

«Его кандидатура значительно укрепит нашу работу»

Ротранд, возглавляющий организацию в должности генерального директора, не скрывает воодушевления от нового назначения.

— Несмотря на то что мы не являемся еврейской организацией, значительная часть нашей деятельности посвящена борьбе с антисемитизмом, который становится всё более распространённым явлением. Многолетний опыт Митча в противодействии юдофобии и его обширные связи на всех трёх уровнях власти существенно усилят нашу способность реагировать на проявления ненависти в отношении евреев, — заявил он.

Политический и правозащитный путь Браунстейна

Браунстейн — практикующий адвокат по вопросам иммиграции — впервые был избран в совет Кот-Сен-Люка в 1990 году. В 2001 году, после слияния его города с Хэмпстедом и Монреаль-Вестом, его политическая карьера прервалась — лишь для того, чтобы возобновиться с удвоенной силой. Вместе с тогдашним советником Энтони Хаусфатером и другими активистами он возглавил движение за выход из объединённого города. Референдум завершился победой сторонников разделения.

В 2005 году Браунстейн вновь был избран советником, а в 2016-м, когда Хаусфатер стал депутатом федерального парламента от округа Мон-Руаяль, возглавил мэрию Кот-Сен-Люка. Он руководил городом почти десять лет — вплоть до ноября 2025 года, когда на выборах с минимальным перевесом победил Дэвид Торджман.

Браунстейн уже включился в работу организации: 23 января он выступил одним из четырёх спикеров на пресс-конференции UAH Canada, призвавшей новую администрацию Монреаля ускорить оснащение полицейских нагрудными видеокамерами.

В числе ближайших задач, в которых он примет участие, — продвижение мая как Месяца еврейского наследия и июня как Месяца филиппинского наследия, просветительская работа, посвящённая Дню эмансипации, а также усиление преподавания истории Холокоста и истории чернокожих в провинциальных школьных программах.

Примечательно, что Браунстейн неоднократно выступал на ежегодном мероприятии UAH, посвящённом теме «Спасение на Филиппинах» — в память о том, что эта страна была одной из немногих, открывших двери для евреев, бежавших от Холокоста. Ещё в бытность мэром он добился того, что совет Кот-Сен-Люка официально признал оба Heritage Month.

Сам Браунстейн назвал вхождение в совет организации честью для себя.

— У меня долгая история отношений с Марвином Ротрандом — ещё со времён его работы городским советником. После его выхода на пенсию в 2021 году мы продолжили совместную работу по многим направлениям, добиваясь того, чтобы муниципалитеты лучше отражали многообразие своих жителей, — сказал он.

