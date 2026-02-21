Уборка скамеек в торговом центре Alexis Nihon лишила пожилых монреальцев возможности выходить из дома

Роз-Мари Собол-Альперен не ожидала, что обычный поход за покупками превратится в борьбу за право её мужа просто сесть. Пожилая жительница Монреаля регулярно посещает торговый центр Alexis Nihon вместе с супругом, которому 90 лет и который передвигается с помощью ходунков. Пара пользуется адаптированным такси STM — паратранзитной службой, предназначенной для людей с ограниченными возможностями. Раньше они спокойно ожидали машину, сидя на скамейках у входа со стороны авеню Атвотер, рядом с обозначенной зоной посадки. Однако на прошлой неделе скамейки исчезли.

— Мой муж не может долго стоять без возможности присесть, — говорит Собол-Альперен. — Теперь мне приходится дежурить у дверей, пока он ищет, где сесть, где-то подальше.

Ситуацию усугубляет специфика паратранзитной службы: водитель прибывает в 30-минутном окне, а пассажир обязан сесть в машину в течение пяти минут — иначе водитель уезжает. Зимой же каждая минута ожидания на ногах даётся особенно тяжело.

В результате их привычный уклад нарушен: теперь Собол-Альперен ходит по магазинам одна, а муж — переживший Холокост — остаётся дома.

Старший управляющий торговым центром Мишель Буавер сообщил, что две скамейки у входа со стороны Атвотер были убраны «по соображениям безопасности», а пользователям адаптированного транспорта предложили ждать у выхода на улицу Сент-Катрин. По его словам, после нескольких обращений одну скамейку вернули на место, и руководство намерено продолжать мониторинг ситуации. Конкретных причин «угрозы безопасности» он не назвал.

Сама Собол-Альперен рассказала, что охранники объяснили ей решение иначе: скамейки убрали, чтобы ими не пользовались бездомные. Она категорически с этим не согласна.

— Бездомные — часть нашего общества. Если они никому не мешают, почему им нельзя сидеть? — говорит она. — В итоге пострадали именно те, кто больше всего нуждается в поддержке.

Исполнительный директор RUTA Montréal — организации, защищающей права пользователей адаптированного транспорта, — Доминик Палладини подчеркнул, что доступность должна закладываться в проекты зданий изначально, а не добавляться по жалобам.

— Скамейки нужны не только людям с инвалидностью. Они нужны семьям с колясками, беременным женщинам, да и просто всем, — сказал он.

В STM отметили, что пассажиры могут сообщать о нарушениях стандартов доступности, поскольку транспортная служба не в состоянии контролировать всю территорию самостоятельно.

Для Собол-Альперен вопрос остаётся принципиальным: доступный транспорт должен включать и возможность сесть в ожидании машины. Она надеется, что все скамейки будут возвращены на место — чтобы никто не был вынужден стоять.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG