Ограбление ювелирного магазина в Сен-Брюно: посетитель облит перцовым баллончиком

Полиция Лонгёя (SPAL) была срочно вызвана на место происшествия. Пострадавший получил первую помощь от прибывших на место парамедиков. По счастью, других пострадавших не оказалось.
Злоумышленники похитили несколько ювелирных украшений и скрылись пешком. Для поиска подозреваемых полиция задействовала кинологическую службу. Расследование продолжается.
Торговый центр «Promenades Saint-Bruno» является одним из крупнейших в регионе Монтережи и привлекает тысячи посетителей ежедневно. Произошедший инцидент вызвал обеспокоенность среди местных жителей и торговцев.
Полиция SPAL просит всех, кто располагает информацией о подозреваемых, связаться с ними по телефону экстренной связи.
