Ограбление ювелирного магазина в Сен-Брюно: посетитель облит перцовым баллончиком

Во вторник днём в торговом центре «Promenades Saint-Bruno» произошло дерзкое ограбление ювелирного магазина. Около 17:30 неизвестные ворвались в Bijouterie Lavigueur и применили перцовый баллончик против одного из находившихся в магазине людей.

Полиция Лонгёя (SPAL) была срочно вызвана на место происшествия. Пострадавший получил первую помощь от прибывших на место парамедиков. По счастью, других пострадавших не оказалось.

Злоумышленники похитили несколько ювелирных украшений и скрылись пешком. Для поиска подозреваемых полиция задействовала кинологическую службу. Расследование продолжается.

Торговый центр «Promenades Saint-Bruno» является одним из крупнейших в регионе Монтережи и привлекает тысячи посетителей ежедневно. Произошедший инцидент вызвал обеспокоенность среди местных жителей и торговцев.

Полиция SPAL просит всех, кто располагает информацией о подозреваемых, связаться с ними по телефону экстренной связи.

