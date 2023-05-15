Карл Пеладо, владелец группы TVA, дал понять, что он продаёт телканал и сопутствующие ресурсы

Телеканалы TVA и агентство TVA, самый популярный медиа-ресурс в Квебеке, выставляется на продажу?

Пьер-Карл Пеладо, один из самых успешных бизнесменов Квебека и Канады, владелец холдинга Québecor, Videtron, канала и агентства TVA, а также телекоммуникационной компании Freedom Mobile, публично признал, что группа TVA испытывает серьёзные финансовые трудности и дал понять, что этот ресурс в ближайшем будущем будет выставлен на продажу.

Пеладо (Pierre-Karl Peladeau) собирается сконцентрировать свои усилия на компаниях телекоммуникаций, отказавшись от телевидения и агенства новостей которые приносят владельцу сплошные убытки. Несколько недель назад Пеладо приобрёл телекоммуникационную компанию Freedom Mobile, которая работает на западе Канады. Миллионер потратил на покупку всего-то 2,85 миллиардов долларов.

Пеладо признал, что терпеть постоянные убытки, а с TVA происходит как раз это, он не в состоянии. Убытки группы TVA за 2022 год составили более 23 миллионов долларов, а акции группы упали на 7%, и процесс снижения их стоимости продолжается. Но группа TVA уже десятки лет считается одним из самых популярных ресурсов в Квебеке. Телеканал TVA (10 канал) смотрят регулярно 80% квебекцев, включая и англоязычных зрителей, хотя канал работает только на французском языке.

Сотрудники канала и агентства обеспокоены будущим, но ещё большее обеспокоены зрители – что ждёт любимый канал? Когда будет объявлено окончательное решение о продаже? Кто выступит в роли покупателя? Как изменится политика канала после его перехода в другие руки? Не будет ли канал вообще закрыт, что станет настоящим ударом по аудитории

Пока поговоривают о том, что на грани закрытия уже находится канал TVA Sports, сотрудникам которого рекомендовано искать новую работу (пока неофициально).

Ближайшие недели дадут ответ на вопросы общественности Квебека.