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Peladeau
Пьер-Карл Пеладо. Фото Оливье Понбриан, La Presse.

Телеканал TVA будет продан? Но кто решится купить убыточный ресурс?

Megan Jorgensen Май 15, 2023 Афиша, Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Финансы, Экономика Оставить комментарий 62 Просмотров

Карл Пеладо, владелец группы TVA, дал понять, что он продаёт телканал и сопутствующие ресурсы

Телеканалы TVA и агентство TVA, самый популярный медиа-ресурс в Квебеке, выставляется на продажу?

Пьер-Карл Пеладо, один из самых успешных бизнесменов Квебека и Канады, владелец холдинга Québecor, Videtron, канала и агентства TVA, а также телекоммуникационной компании Freedom Mobile, публично признал, что группа TVA испытывает серьёзные финансовые трудности и дал понять, что этот ресурс в ближайшем будущем будет выставлен на продажу.

Пеладо (Pierre-Karl Peladeau) собирается сконцентрировать свои усилия на компаниях телекоммуникаций, отказавшись от телевидения и агенства новостей которые приносят владельцу сплошные убытки. Несколько недель назад Пеладо приобрёл телекоммуникационную компанию Freedom Mobile, которая работает на западе Канады. Миллионер потратил на покупку всего-то 2,85 миллиардов долларов.

Пеладо признал, что терпеть постоянные убытки, а с TVA происходит как раз это, он не в состоянии. Убытки группы TVA за 2022 год составили более 23 миллионов долларов, а акции группы упали на 7%, и процесс снижения их стоимости продолжается. Но группа TVA уже десятки лет считается одним из самых популярных ресурсов в Квебеке. Телеканал TVA (10 канал) смотрят регулярно 80% квебекцев, включая и англоязычных зрителей, хотя канал работает только на французском языке.

Сотрудники канала и агентства обеспокоены будущим, но ещё большее обеспокоены зрители – что ждёт любимый канал? Когда будет объявлено окончательное решение о продаже? Кто выступит в роли покупателя? Как изменится политика канала после его перехода в другие руки? Не будет ли канал вообще закрыт, что станет настоящим ударом по аудитории

Пока поговоривают о том, что на грани закрытия уже находится канал TVA Sports, сотрудникам которого рекомендовано искать новую работу (пока неофициально).

Ближайшие недели дадут ответ на вопросы общественности Квебека.

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