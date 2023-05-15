Партийный съезд правящей партии выразил практически единодушную поддержку Франсуа Лего

Деятельность премьер-министр Квебека одобрили 98,61 процент делегатов на съезде CAQ, состоявшемся в Шербруке в выходные дни, 13-14 мая.

В Шербруке состоялся очередной съёзд Коалиции за будущее Квебека (CAQ – Coalition Avenir Québec), правящей партии, основанной в 2011 году и блестяще выигравшей в прошлом году повторные выборы после первого срока пребывания у власти.

На партийном съезде был ребром поставлен вопрос о доверии вождю партии, дорогому и любимому партийцами Франсуа Лего, ведущему Квебек от победы к победе по пути строительства светлого будущего (исходя из названия партии). Шутки в сторону (хотя, надеемся, читатель лишь улыбнётся, а не обвинит нас в пасквиле на великого вождя) – члены CAQ практически единодушно поддержали своего руководителя, высказав доверие как ему, так и проводимому им курсу. Всего за то, чтобы Лего оставался и дальше на посту главы партии высказались 98,61% делегатов съезда, и все они выразили волю всей партийной массы. В референдуме приняли участие все делегаты – 850 человек

Вопрос о доверии был поставлен буквально через пару недель после того, как CAQ, а, точнее, сам Лего, принял решение об отмене строительства “третьего пути”, который должен был связать город Квебек и южный берег (в первую очередь, город Леви) – а это обязательство было одним из главных пунктов предвыборной программы CAQ, что обеспечило голоса многочисленных избирателей столичного района.

Заметим, что вне правящей партии ситуация для правительства в настоящее время не столь радужна, хотя катастрофической её тоже не назовёшь – если в начале года не менее 40% квебекцев относились к деятельности Лего положительно, в апреле цифра упала до 36% (но с учётом отмены строительства “третьего пути”, что вызвало резкое падение популярности премьера в Леви).

Но сомнений нет в любом случае – получив практически единодушную поддержку от партийцев Лего будет продолжать курс правительства с ещё большей уверенностью и настойчивостью.