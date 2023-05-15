В Торонто арестован мужчина за то, что угрожал прохожим питоном. Один человек был змеёй укушен

В самом центре Торонто мужчина угрожал окружающим, натравливая на них питона, в конце концов питон укусил одного прохожего.

Необычное происшествие в Торонто: Городская полиция задержала Laurenio Avila (Laurenio Avila) жителя Торонто, 45 лет возраста, за то, что тот, прогуливаясь по самому центру города с питоном в руках, пугал прохожих, направляя змею на них, натравливая её, угрожая всем встречным и поперечным. В конце концов питон, которого, очевидно, ситуация просто “достала”, не выдержал и напал на одного из прохожих, который, по всей видимости, указал владельцу питона на недопустимость таких действий. После того, как прохожий приблизился и высказал претензии, началась перепалка, в ходе которой питон набросился на человека и укусил его.

Нет никаких пояснений о том, в каком состоянии находился хулиган, откуда у него питон и что с несчастной змеёй стало после инцидента (скорее всего, она была передана в общество защиты животных).

Мистер Авила был задержан, обвинён в “вооруженном нападении” (питона сочли оружием) и в жестоком обращении с животными. Виновнику были предъявлены официальные обвинения в суде, процесс состоится в ближайшие дни.