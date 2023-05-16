Канадские разработчики выпустили робота-помощника для больных деменцией

Ученые создали робота-компаньона, который поможет при поиске предметов в доме

Ученые создали робота-компаньона, который поможет при поиске предметов в доме. Отметим, что деменция, или же как еще ее называют старческое слабоумие, — это поражающая пожилых людей болезнь, которая снижает когнитивные функции. В итоге у людей не только нарушается способность планирования и критической оценки суждений, но еще и сильно портится память. По причине этого больные попросту могут забывать, где оставили вещи первой необходимости, в том числе лекарства, телефон или очки.

Чтобы помочь таким людям, инженеры предложили способ программирования роботов-компаньонов, который смог бы помогать людям в поисках вещей. Робот Fetch воспринимает окружающий мир при помощи камер и обладает ИИ с прекрасной памятью на события реального мира.

В основе программы находится алгоритм определения образов, позволяющий различать один предмет от другого. Благодаря графическому интерфейсу человек может выбрать, какой предмет они хотят отслеживать. Запрограммированный робот способен указать, когда и где он в последний раз видел конкретный объект.