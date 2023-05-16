Недвижимость: признаки того, что рынок остается в спящем состоянии

Несмотря на обнадеживающие сигналы Банка Канады, активность в сфере недвижимости по-прежнему замедляется практически во всех регионах Квебека.

Несмотря на обнадеживающие сигналы Банка Канады, активность в сфере недвижимости по-прежнему замедляется практически во всех регионах Квебека.

В течение апреля, который только что закончился, в Квебеке наблюдалось заметное снижение количества сделок с недвижимостью (-22 %), сроки продажи резко выросли (50 %) , а средние цены упали в среднем на 5%. % по сравнению с тем же периодом год назад Ан.

Об этом свидетельствуют последние статистические данные, опубликованные вчера профессиональной ассоциацией брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) на основе данных Centris, дочерней компании профессиональной ассоциации.

Неутешительный апрель

Несмотря на оптимистичный настрой, вызванный надеждой на возможное снижение ставок по займам, экономист и директор Службы анализа рынка APCIQ Чарльз Брант говорит об апреле как о разочаровывающем месяце. Особенно, кажется, после марта, который, тем не менее, оказался «многообещающим».

Сообщается, что, снизившись в среднем на 22%, количество продаж достигло самого низкого уровня за апрель с 2000 года.

В столичном переписном округе Монреаля (RMR) падение активности было еще более заметным, сократившись на 26% по сравнению с апрелем 2022 года.

Ни одна категория не сохранена

За последний год не было сохранено ни одной категории жилья.

Однако больше всего от этого страдают кондоминиумы и небольшие доходные дома (plex), при этом в апреле соответствующий спад составил 28% и 37% для Квебека в целом.

Цены всегда падают

Этот низкий уровень активности привел к увеличению числа заявок на недвижимость на рынке перепродажи в апреле.

В Квебеке говорят об увеличении инвентаризации за 12 месяцев на 50%, на 61% в столичном районе переписи населения Монреаля и на 31% в Квебеке.

По данным профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека, средние цены продажи по-прежнему в среднем на 5% ниже по провинции по сравнению с апрелем 2022 года. Одно из наиболее заметных сокращений наблюдалось на самом острове Монреаль, сократившись на 11% за год.

В Лавале наблюдается снижение цен на 9 %, в то время как в ПМР Квебека по-прежнему наблюдается рост цен на 2 %.

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