В Канаде помощница учителя пошла в порно от бедности и столкнулась с угрозой увольнения

Кристин Макдональд, помощница учителя по работе с детьми-инвалидами из города Мейпл-Ридж в провинции Британская Колумбия, столкнулась с угрозой потери работы после того, как стала заниматься съемками порно на OnlyFans

35-летняя мать-одиночка рассказала, что пошла в порно из-за бедности, поскольку на ее основной работе ей платили менее 50 тысяч канадских долларов в год, что не хватало на содержание семьи. Она завела аккаунты в нескольких социальных сетях и выкладывала для подписчиков ролики для взрослых. Однако после того, как школьный совет потребовал от нее удалить все свои страницы в социальных сетях и пригрозил увольнением в случае отказа, Макдональд оказалась на грани.

Женщина утверждает, что на всех своих страницах она выкладывала исключительно фото в нижнем белье, а самый пикантный контент был доступен только платным подписчикам. Она работала под псевдонимом и не предоставляла поклонникам никаких интимных услуг. Тем не менее школьный совет потребовал от нее удалить все страницы. Кристин Макдональд любит свою работу в школе, где она помогает детям с ограниченными возможностями, и рассказывает, что много лет ухаживала за страдающим аутизмом братом.

Она подчеркивает, что ее хобби в порно не противоречит ни трудовому договору, ни политике округа, и должно рассматриваться как личное дело каждого сотрудника. Школьный совет отказался комментировать ситуацию, но представитель профсоюза помощников педагогов подтвердил, что данная профессия является самой низковознаграждаемой в Канаде. Он также отметил, что деятельность Макдональд не противоречит политике округа.