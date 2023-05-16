Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Торонто будут выбирать мэра из 102 кандидатов
Торонто

В Торонто будут выбирать мэра из 102 кандидатов

Виктория Христова Май 16, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Торонто будут выбирать мэра из 102 кандидатов отключены 19 Просмотров

Дополнительные выборы мэра Торонто назначены на конец июня в связи с отставкой бывшего главы города Джона Тори

Количество кандидатов на выборах мэра Торонто, крупнейшего города Канады с населением около 2,8 миллиона человек, станет, возможно, рекордным – после закрытия списков регистрации претендентов на должность градоначальника их число достигло 102.

Несмотря на это, несколько человек воспользовались возможностью снять свою кандидатуру с выборов, в то время как остальные решили продолжать участие.

Дополнительные выборы мэра Торонто назначены на конец июня в связи с отставкой бывшего главы города Джона Тори, вызванной скандалом в связи с его отношениями с молодой сотрудницей.

На должность мэра Тори был избран в 2014 году, а затем дважды (в 2018 и 2022 годах) успешно переизбирался, пользуясь заслуженным доверием горожан.

Тори решил не юлить, отношения признал и даже рассказал, что взаимная приязнь с коллегой возникла у него в 2020 году на фоне ситуации с пандемией. А затем подал в отставку, после чего ограниченная власть над мэрией перешла его заместителю.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*