В Торонто будут выбирать мэра из 102 кандидатов

Дополнительные выборы мэра Торонто назначены на конец июня в связи с отставкой бывшего главы города Джона Тори

Количество кандидатов на выборах мэра Торонто, крупнейшего города Канады с населением около 2,8 миллиона человек, станет, возможно, рекордным – после закрытия списков регистрации претендентов на должность градоначальника их число достигло 102.

Несмотря на это, несколько человек воспользовались возможностью снять свою кандидатуру с выборов, в то время как остальные решили продолжать участие.

Дополнительные выборы мэра Торонто назначены на конец июня в связи с отставкой бывшего главы города Джона Тори, вызванной скандалом в связи с его отношениями с молодой сотрудницей.

На должность мэра Тори был избран в 2014 году, а затем дважды (в 2018 и 2022 годах) успешно переизбирался, пользуясь заслуженным доверием горожан.

68-летний градоначальник спокойно досидел бы в своем кресле положенные ему четыре года и вполне возможно занял свой пост снова, если бы ему не начали задавать неудобные вопросы по поводу отношений с 31-летней сотрудницей.

Тори решил не юлить, отношения признал и даже рассказал, что взаимная приязнь с коллегой возникла у него в 2020 году на фоне ситуации с пандемией. А затем подал в отставку, после чего ограниченная власть над мэрией перешла его заместителю.