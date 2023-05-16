Доходы в энергетической отрасли Канады в 2023 году снизятся на 19%

С февраля 2023 года финансовые аналитики в США и Канаде пророчили большие проблемы для отрасли в Канаде

С февраля 2023 года финансовые аналитики в США и Канаде пророчили большие проблемы для отрасли в Канаде. Теперь же ожидается, что доходы в энергетической отрасли страны снизятся на 19% в течение 2023 года по сравнению с предыдущими прогнозами.

Большую роль играет снижение цены на нефть и газ.

Но при этом на Уолл-стрит считают, что акции канадских энергетических компаний превзойдут американских коллег: ожидается, что индекс S& P/TSX Energy принесет 18% в 2023 году по сравнению с 14% доходностью индекса S& P 500 Energy.

Enbridge еще в ноябре обещала инвесторам годовой показатель EBITDA на уровне $15,9 до $16,5 млрд канадских долларов. В этом году инвестиций будет на сумму $3,8 млрд. Распределяемый денежный поток — $3,2 млрд, что на 3,2% больше, чем 2023 году.

У ARC Resources вообще наилучший в отрасли кредитный рейтинг. В феврале произошло слияние с Seven Generations Energy на $2,7 млрд акций. В апреле Arc Resources отчиталась о квартальном росте дивидендов на 25%. Компания, несмотря на снижение цены нефти, увеличила добычу на 5%, а продажи нефти и газа — на 53%.