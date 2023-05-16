Канадские учёные рассказали, как поведение собак влияет на качество жизни хозяев

Специалисты из Университета Брока в Канаде рассказали, как поведение собаки влияет на качество жизни её хозяина.

Специалисты из Университета Брока в Канаде рассказали, как поведение собаки влияет на качество жизни её хозяина.

Во-первых, ученые заключили, что ключевыми факторами благополучия являются личность владельца четвероногого, а также привязанность собаки к нему. Избегающее и тревожное поведение псов было связано с ухудшением самочувствия.

Во-вторых, нежелательное поведение (агрессия и чрезмерный лай) взаимосвязаны с негативным изменением качества жизни хозяина.

Исследователи делают вывод: проживание с собакой не всегда положительно влияет на человека, если между ними не будет эмоциональной связи.

Ранее ученые указали на то, что собаки понимают человеческую речь далеко за рамками простых команд «сидеть», «лежать», «взять» и так далее. По мнению доктора Холли Рут-Гаттериджа, четвероногие любимцы знают не менее 75 разнообразных команд.

В первом исследовании поучаствовал 401 человек. Люди написали в анкетах о своей личности и характере своей собаки, привязанности к ней. Также респонденты отвечали на вопросы об их самочувствии.

Учёные установили, что избегающее и тревожное поведение собак приводит к ухудшению самочувствия человека.

Проживание с таким животным не всегда положительно влияет на благополучие людей.