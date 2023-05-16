Что скрывает король Канады Карл Третий (и, по совместительству, он же король Великобритании)

Наверняка, некоторых из этих фактов из личной биографии монарха вам неизвестны, тем более, интересно с ними ознакомиться.

Итак, о чём мы не знаем и о чём наш монарх скромно умалчивает

Монархом, который дольше всех провёл на британском (и канадском) троне, стала покойная королева Елизавета Вторая. А вот Карл Третий стал самым «долгоожидающим» восхождения на престол наследником. К тому же, Карл Третий взошёл на престол в возрасте 73 лет, 9 месяцев и 23 дней. Предыдущий самый старый монарх — Вильям Четвёртый, взошёл на трон в возрасте 64 лет, 10 месяцев и 3 дней в 1830 году. Кстати, самым юным королём, взошедшим на британский престол, стал Генри Четвёртый — на его голову возложили корону в возрасте 8 месяцев и 25 дней.

Карл Третий стал первым британским монархом, у которого есть университетский диплом! Король учился в Кэмбридже, он изучал антропологию, археологию и историю и получил диплом в 1970 году, после чего он отслужил пять лет в британских вооружённых силах, а после чего получил диплом Мастера, опять же в Кэмбридже.

Наш монарх — признанный художник-акварелист. Конечно, на финансовый успех художника влияет и имя, но эксперты сходятся в оценке — вне зависимости от известности самого принца, а ныне короля, его работы в любом случае стали бы попурярны, а художник считался бы одним из выдающихся художников Британии современности. С 1997 года по 2016 Карл заработал на продаже своих картин примерно 2 миллиона фунтов. В октябре 2022 года этюд Карла был продан на аукционе за 6500 долларов США и, видимо, этот этюд стал первой проданной работой царствующего монарха.

Президент США Ричард Никсон безуспешно пытался свести вместе Карла и свою дочь Тришу. Вся публика была уже уверена в свадьбе, потому что Триша и Карл проводили вместе каждый день и ходили вместе на все приёмы и театральные спектакли. Даже баскетбольный матч вместе посетили! Но не сложилось. Никсона тут же сняли с должности президента. Впрочем, Триша вышла за Эдварда Кокса (Edward Cox) — одного из самых влиятельных политиков США в наши дни.

Последним королем Британии, носящим имя Карл (Чарльз) стал Карл Второй, который правил с 1660 до 1680 год. Карл Первый правил с 1625 до 1649, когда он был казнён повстанцами.

Карл Третий — признанный знаток архитекутры, и он автор книги «Вид на Британию», посвщённую историю архитектуры страны. Будучи принцем, Карл регулярно учавствовал в работе комиссий по утверждению архитектурных проектов, и его мнение весьма ценили.

Личный автомобиль короля — Aston Martin – работает на необычном топливе, в основе которого вино и сырная сыворотка! Свой Aston Martin DB6 Карл приобрёл ещё в 1970 году. Он попросил разработать для своего автомобиля топливо без бензина. Оказалось, смесь белого вина и сыворотка от сыра — прекрасный заменитель бензина, и это топливо не загрязняет атмосферу. Вот стоимость его компания-производитель не обнародует. Но какая разница, всё могут короли!

В честь нашего монарха назван вид лягушки! Так как заслуги Карла в защите климата, его борьба за сохранение тропических лесов общеизвестна, то в 2012 году биологи назвали в его честь вновь открытый вид древесной лягушки, которая носит имя «лягушки принца Чарльза». Самого же Чарльза с тех пор друзья и родственники регулярно называют «принцем-лягушкой».