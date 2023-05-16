Что скрывает король Канады Карл Третий (и, по совместительству, он же король Великобритании)
Наверняка, некоторых из этих фактов из личной биографии монарха вам неизвестны, тем более, интересно с ними ознакомиться.
Итак, о чём мы не знаем и о чём наш монарх скромно умалчивает
- Монархом, который дольше всех провёл на британском (и канадском) троне, стала покойная королева Елизавета Вторая. А вот Карл Третий стал самым «долгоожидающим» восхождения на престол наследником. К тому же, Карл Третий взошёл на престол в возрасте 73 лет, 9 месяцев и 23 дней. Предыдущий самый старый монарх — Вильям Четвёртый, взошёл на трон в возрасте 64 лет, 10 месяцев и 3 дней в 1830 году. Кстати, самым юным королём, взошедшим на британский престол, стал Генри Четвёртый — на его голову возложили корону в возрасте 8 месяцев и 25 дней.
- Карл Третий стал первым британским монархом, у которого есть университетский диплом! Король учился в Кэмбридже, он изучал антропологию, археологию и историю и получил диплом в 1970 году, после чего он отслужил пять лет в британских вооружённых силах, а после чего получил диплом Мастера, опять же в Кэмбридже.
- Наш монарх — признанный художник-акварелист. Конечно, на финансовый успех художника влияет и имя, но эксперты сходятся в оценке — вне зависимости от известности самого принца, а ныне короля, его работы в любом случае стали бы попурярны, а художник считался бы одним из выдающихся художников Британии современности. С 1997 года по 2016 Карл заработал на продаже своих картин примерно 2 миллиона фунтов. В октябре 2022 года этюд Карла был продан на аукционе за 6500 долларов США и, видимо, этот этюд стал первой проданной работой царствующего монарха.
- Президент США Ричард Никсон безуспешно пытался свести вместе Карла и свою дочь Тришу. Вся публика была уже уверена в свадьбе, потому что Триша и Карл проводили вместе каждый день и ходили вместе на все приёмы и театральные спектакли. Даже баскетбольный матч вместе посетили! Но не сложилось. Никсона тут же сняли с должности президента. Впрочем, Триша вышла за Эдварда Кокса (Edward Cox) — одного из самых влиятельных политиков США в наши дни.
- Последним королем Британии, носящим имя Карл (Чарльз) стал Карл Второй, который правил с 1660 до 1680 год. Карл Первый правил с 1625 до 1649, когда он был казнён повстанцами.
- Карл Третий — признанный знаток архитекутры, и он автор книги «Вид на Британию», посвщённую историю архитектуры страны. Будучи принцем, Карл регулярно учавствовал в работе комиссий по утверждению архитектурных проектов, и его мнение весьма ценили.
- Личный автомобиль короля — Aston Martin – работает на необычном топливе, в основе которого вино и сырная сыворотка! Свой Aston Martin DB6 Карл приобрёл ещё в 1970 году. Он попросил разработать для своего автомобиля топливо без бензина. Оказалось, смесь белого вина и сыворотка от сыра — прекрасный заменитель бензина, и это топливо не загрязняет атмосферу. Вот стоимость его компания-производитель не обнародует. Но какая разница, всё могут короли!
- В честь нашего монарха назван вид лягушки! Так как заслуги Карла в защите климата, его борьба за сохранение тропических лесов общеизвестна, то в 2012 году биологи назвали в его честь вновь открытый вид древесной лягушки, которая носит имя «лягушки принца Чарльза». Самого же Чарльза с тех пор друзья и родственники регулярно называют «принцем-лягушкой».
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