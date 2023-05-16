Кинокартина Aimer à nouveau, в которуй главную роль исполняет Селин Дион, не получает признание зрителей

История любви, рассказанная с участием самой Селин Дион, оказалась невостребованной. В прокате: 5 миллионов долларов дохода при 9 миллионах бюджета.

К глубокому огорчению всех поклонников Селин Дион, только что вышедшая на экраны картина Aimer à nouveau (“Полюбить вновь”, Love Againна английском), в которой дива исполняет главную роль, терпит сокрушительный провал. За первые две недели проката эта романтическая картина не собрала и пять миллионов долларов, при бюджете фильма в девять миллионов (и это не считая расходов на продвижение, которые, обычно, составляют примерно треть-половину бюджета самих съёмок). Если за первую неделю сборы составили около трёх миллионов, во вторую неделю было продано билетов всего лишь на полтора миллиона долларов).

Самое главное то, что фильм вышел в премьерную неделю в 2700 кинотеатрах США и Канады. Это очень много и это доказательство больших надежд, которые возлагались на фильм. Но средние сборы с сеанса составили всего лишь 573 доллара, то есть, в среднем в зале на каждом показе было около тридцати зрителей, тогда как для фильмов, которые “забрасываются” в тысячи кинотеатров, считается нормальной заполняемость в 100-200 зрителей на сеанс (с учётом дневных и утренних сеансов в рабочие дни, когда народу бывает мало). Результаты первых двух недель показа стали печальным рекордом для картины, которая до премьеры считалась непременным лидером – за последние десятки лет так плохо не стартовал ни один из фильмов, на которые возлагались такие надежды.

В результате фильм снят с большинства экранов как в США, так и в Канаде. В Квебеке же за две недели картина собрала 116 495 долларов, заняв четвёртое место в рейтинге сборов. Относительные цифры лучше средних показателей в Канаде и США. Было бы удивительно, если бы художественный фильм с Селин показал в Квебеке худшие результаты, чем у соседей, но всё же и здесь можно с печалью говорить о провале.

На известном и солидном сайте Rotten Tomatoes, где публикуются рейтинги и обзоры уважаемых в мире кино критиков, картина собрала на вчерашний день (15 мая) 24% положительных оценок – очень низкий результат.

Тем не менее, в Квебеке показ Aimer à Nouveau продолжается и авторы фильма надеются, наверняка, что местные фанаты любимой Селин поддержат трудовым долларом их усилия. Все на сеанс!

Кроме Селин Дион главные роли в ленте исполняют Sam Heughan и Priyanka Chopra Jonas.