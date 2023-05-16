С высоты новой башни, построенной в Старом порту Монреаля, можно обозреть весь Старый город

Официальная церемония открытия – 27 и 28 мая. До конца мая на башню Старого порта можно будет взобраться бесплатно.

Старый порт Монреаля получил новую достопримечательность. Теперь туристы и монреальцы могут подняться на высоту в 65 метров на новой башне и осмотреть окрестности. Хотя официальное открытие, сопровождаемое концертами, цирковыми представлениями и играми, состоится 27 и 28 мая, посетителей уже пускают, хотя пока допуск ограничен и администрация в любой момент может двери закрыть, так как идут последние приготовления к открытию.

Башня расположена в самом конце пирса Александра (Alexandra). Проект был задуман почти десять лет назад, в 2024 году, а строительство, после утверждения его, началось в 2017 году (после сноса старых зданий и расчистки территории пирса), хотя из-за пандемии работы шли медленно. Но сроки окончания нарушены не были, башню открыли, как и предполагалось – в первой половине 2023 года.

Согласно заверениям руководства Старого порта, вид на старый город, на гору, на реку, на Южный берег будут прекрасны, и туристы будут в восторге от панорамы.

Но смотровой площадкой на вершине сооружения дело не ограничивается – в башне можно будет играть в интерактивные игры, в ней будут присутствовать роботы, развлекающие посетителей, в ней установлено оборудование, позволяющее наслаждаться музыкой монреальского городского оркестра. Одним из интересных моментов стал зал со стеклянным полом. Гости, ходящие по этому прозрачному полу, будут как бы ходить над пропастью глубиной в 55 метров.

С начала июня вход на башню будет стоить 15 долларов для взрослого, 45 долларов для семьи с двуми или более детьми.