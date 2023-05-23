Квебекский Блок выступил с новыми задумками. Главное — не скупиться на шокирующие заявления

Лабрадор — наш, скажи «да» наркотикам, скажи «нет» присвоению Канадой квебекского культурного наследия.

В выходные дни, с 19 по 21 мая, состоялся очередной съёзд партии Квебекский Блок.

Квебекский Блок — это партия, которая представляет интересы Квебека в федеральной политике. Точнее, желает их представлять и заявляет, что эти интересы представляет. Как относятся сами квебекцы к партии, другой вопрос. Но партия выступает за независимость Квебека, и, на практике, её политику поддержали на последнем референдуме об отделении Квебека от Канады почти 50% избирателей (не хватило для победы нескольких десятых процента).

Напомним, что в девяностых годах прошлого века и в начале века нынешнего Блок занимал второе место в Парламенте Канады по числу депутатов и, таким образом, считался «официальной оппозицей» (этот титул носит вторая оппозиционная сила в Парламенте). Если учесть, что Блок все свои депутатские места получил лишь в Квебеке (в остальных провинциях за него никто, практически, не голосовал), то видно, каково же было политическое влияние у этой партии.

Сегодня же из 338 депутатских мест у Блока всего 32 места (официальной оппозицией является Консервативная партия Канады, у которой 115 мест, тогда как у правящей партии — 156 мест).

Влияние Блока всё время падает, это признают и сами блокисты, многие жители считают, что независимость не нужна — в составе Канады как-то лучше, многие считают, что чаяния Квебека во многом удовлетворены, а что ещё не сложилось, так процесс идёт… К тому же, лет десять тому назад партия была замешана в паре коррупционных скандалов, а другие партии успешно перетянули на свою сторону массу избирателей.

Трудно пояснить, чем вызваны нынешние несколько ошарашивающие требования Квебекского Блока, которые тот только что выдвинул с прицелом на долгоиграющее восстановление утраченных позиций и победу на следующих выборах в федеральный Парламент. До выборов ещё более двух лет, но «готовь сани летом», очевидно, сочли депутаты КБ. Что же они предлагают, в расчёте на завоевание популярности?

Во-первых, делегаты съезда практически единогласно потребовали «вернуть Лабрадор Квебеку» (полустров Лабрадор относится к провинции Terre-Neuve-et-Labrador с 1927 года). Лабрадор — наш, нет дискриминации французского языка в Лабрадоре (там никто не говорит по-французски), даёшь! Хорошее требование. Особенно интересно будет посмотреть, сколько квебекцев найдут Лабрадор на контурной карте…

В-вторых, делегаты призвали декриминализировать наркотики. От слова «вообще». Пусть все, кто хочет, употребляет. Это их выбор, а у нас свобода.

В-третьих, делегаты призвали легализировать проституцию. Настало время прекратить дискриминацию трудящихся в этой отрасли.

Далее, заявлено требование дать право голоса молодёжи с 16 лет (логично, кто ж, как ни подростки, с энтузиазмом поддержат вышеприведённые требования).

Наконец, делегаты резко осудили «присвоение квебекской культуры Канадой». Мол, негоже канадцам играть на сцене или в кино квебекцев, исполнять квебекские песни и вершить прочие жуткости, вспоминая о культуре Квебека.

Впрочем, съезд рассмотрел и принял 120 резолюций, мы привели лишь несколько из них, но общая тенденция понятна. Говорят, при обсуждении некоторых резолюций доходило чуть ли не до хватания друг друга за грудки.

Воспрянет ли Квебекский блок после успешного проведения партийного съезда? Поживём — увидим.