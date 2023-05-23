Два поджога одного монреальского магазина за две недели!

Второй поджог магазина ковров в монреальском районе Сен-Лоран за две недели

Неизвестный преступник упорно стремится сжечь магазин ковров в Сен-Лоране, пока пожарные успешно справляются с огнём. Ведётся расследование.

Представитель полиции Монреаля Каролин Шефрефиль рассказала в ходе ежедневного брифинга для журналистов о довольно редком происшествии — второй раз с начала мая был подожжён известный магазин ковров Abay, расположенный на улице Beaulac, в непосредственной близости от бульвара Côte-Vertu.

Магазин загорелся в шесть утра понедельника, 22 мая. В его витрину швырнули бутылки с бензином, в результате чего витрина была разбита, и начался пожар. В результате пожара магазин серьёзно пострадал, были испорчены ценные ковры, хотя большая часть их была испорчена пеной из пожарных брандсбойтов, а не огнём, что, конечно, не меняет дела. Никто во время пожара не пострадал, так как магазин не должен был работать в день Национального Дня Патриотов.

Вне всякого сомнения речь о преступном деянии, поэтому начато полицейское расследование. Но на магазин уже было совершено такое же нападение 7 мая, то есть чуть больше двух недель назад, но тогда огонь удалось потушить быстро, ущерб был минимален.

Явно кто-то ополчился на магазин, торгующий коврами. Но кто именно, пока мы не знаем.