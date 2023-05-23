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Экономика Бизнес Два поджога одного монреальского магазина за две недели!
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Магазин Abay, фото Марио Борегар, агентство QMI.

Два поджога одного монреальского магазина за две недели!

Megan Jorgensen Май 23, 2023 Бизнес, Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 299 Просмотров

Второй поджог магазина ковров в монреальском районе Сен-Лоран за две недели

Неизвестный преступник упорно стремится сжечь магазин ковров в Сен-Лоране, пока пожарные успешно справляются с огнём. Ведётся расследование.

Представитель полиции Монреаля Каролин Шефрефиль рассказала в ходе ежедневного брифинга для журналистов о довольно редком происшествии — второй раз с начала мая был подожжён известный магазин ковров Abay, расположенный на улице Beaulac, в непосредственной близости от бульвара Côte-Vertu.

Магазин загорелся в шесть утра понедельника, 22 мая. В его витрину швырнули бутылки с бензином, в результате чего витрина была разбита, и начался пожар. В результате пожара магазин серьёзно пострадал, были испорчены ценные ковры, хотя большая часть их была испорчена пеной из пожарных брандсбойтов, а не огнём, что, конечно, не меняет дела. Никто во время пожара не пострадал, так как магазин не должен был работать в день Национального Дня Патриотов.

Вне всякого сомнения речь о преступном деянии, поэтому начато полицейское расследование. Но на магазин уже было совершено такое же нападение 7 мая, то есть чуть больше двух недель назад, но тогда огонь удалось потушить быстро, ущерб был минимален.

Явно кто-то ополчился на магазин, торгующий коврами. Но кто именно, пока мы не знаем.

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